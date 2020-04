Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Asus a enfin lancé le très attendu ordinateur portable « Intel Project Athena » qu'il a présenté pour la première fois en janvier dernier au CES 2020.

Appelé le Chromebook Flip C436, il suit le C434 et est toujours un ordinateur portable haut de gamme qui exécute Chrome OS. Le C436 dispose d'un écran tactile 1080p 13 pouces (1080p), d'un boîtier en alliage de magnésium léger, d'un processeur Intel Core 10e génération, d'une RAM pouvant atteindre 16 Go, d'un SSD 512 Go, d'une connectivité Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0, d'un capteur d'empreintes digitales, d'un support de stylet, de deux ports USB-C, d'un clavier rétroéclairé et d'une autonomie de 12 heures.

Plus important encore, c'est le projet Athéna vérifié. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, Project Athena, à sa forme la plus pure, est essentiellement un ensemble de normes qu'Intel veut pour les ordinateurs portables, comme une autonomie de batterie minimale de neuf heures. Les ingénieurs d'Intel collaborent avec des entreprises telles que Asus, HP, Dell et bien d'autres, pour créer des ordinateurs portables répondant à ces normes. Il les testera même avant qu'ils ne soient vérifiés.

Nous avons prévu le Flip C436 en janvier, et bien que notre temps ait été bref avec le nouveau Chromebook d'Asus a été bref sur le showfloor, nous sommes sortis impressionnés par la conception globale, les performances et l'approche de l'appareil. Il s'agit d'un espace territoire premium d'Asus. D'après ce que nous avons vu, si vous êtes sur le point d'acheter un Chromebook « premium », comme le Pixelbook, cela mérite d'être d'abord regardé de plus près.

Nous sommes impatients d'avoir un nouveau jeu avec l'ordinateur portable bientôt. Il est disponible en deux couleurs - argent transparent et blanc aérogel - et commence à 799$. Asus devrait vendre l'ordinateur portable convertible via son site, Amazon et Play Store.

