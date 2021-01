Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Asus essaie depuis un certain temps déjà des configurations à double écran avec divers ordinateurs portables Zephyrus Duo . Maintenant, la société a révélé un nouvel ajout à la gamme sous la forme du GX551.

Mi-2020, Asus a dévoilé l Asus ROG Zephyrus Duo 15 (GX550). Une machine qui a été présentée comme le "premier ordinateur portable de jeu au monde avec un double écran", mais cétait bien plus que cela. Comme les autres ordinateurs portables Zephyrus que nous avons vus, il était également ultra-mince, emballait du matériel sérieux sous le capot et promettait également des performances impressionnantes.

Asus a maintenant pris cette base solide et apporté quelques ajustements pour rendre Duo 15 encore plus attrayant.

Processeur AMD Ryzen 7 5800H ou processeur Ryzen 9 5900HX

Jusquà 48 Go de RAM DDR4 à 32000 MHz

Jusquà deux disques SSD NVMe de 1 To dans Raid 0

Nvidia GeForce RTX 3060, 3070 ou 3080

Panneau IPS UHD (3840 x 2160) antireflet de 15,6 pouces 120 Hz ou FullHD (1920 x 1080) avec un taux de rafraîchissement jusquà 300 Hz

1 x USB3.2 Gen2 Type C avec alimentation et port daffichage

Prise en charge de 3 x USB3.2 Gen2 Type A, RJ45 et 1 x HDMI 2.0b

Désormais, avec le dernier ROG Zephyrus Duo 15 SE, Asus a abandonné Intel et a opté pour un processeur AMD Ryzen 9 5900HX et un GPU Nvidia GeForce RTX 3080.

Le Duo 15 SE mis à jour offre également plus doptions décran que son prédécesseur, avec des visuels allant jusquà UHD avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un temps de réponse de 8 ms ou Full HD avec 300 Hz et 3 ms. Surtout, lécran secondaire a également été modifié, car il existe maintenant des modèles avec une résolution Full HD plutôt que UHD, ce qui rend le Duo 15 SE plus abordable. Bien que les prix commencent toujours à 2899 $.

Comme vous pouvez le voir sur la liste des spécifications potentielles, lAsus ROG Zephyrus Duo 15 SE est une véritable centrale électrique. Il est conçu pour offrir aux joueurs une expérience formidable, que vous souhaitiez des visuels 4K de haute qualité ou un taux de réponse plus rapide à partir dun panneau de fréquence de rafraîchissement de 300 Hz.

Comme auparavant, la poussée ici est pour le multitâche. Lécran secondaire (connu sous le nom de ScreenPad Plus) est un écran tactile de 14,9 pouces de résolution 3840x1100.

Cet écran secondaire est intitulé à un angle de vision confortable de 13 degrés, conçu pour vous aider à effectuer plusieurs tâches de toutes sortes de façons - que ce soit pour vérifier OBS Studio, XSplit Gamecaster et dautres outils en un coup dœil ou pour vous familiariser avec les outils Photoshop.

Comme le ScreenPad Plus est également compatible avec le stylet, il peut théoriquement être utilisé avec dautres choses. Montage vidéo, travail dans des logiciels danimation, multitâche au quotidien, les cas dutilisation sont "infinis".

LAsus ROG Zephyrus Duo 15 de lannée dernière fonctionnait un peu chaud à notre goût, mais Asus promet une meilleure circulation dair de 30% cette fois-ci, ainsi quun refroidissement en métal liquide et des ventilateurs redessinés pour garder les choses au frais sous pression.

Écrit par Adrian Willings.