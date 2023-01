Le MacBook Air d'Apple pourrait s'agrandir en 2023

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le MacBook Air d'Apple pourrait être sur le point de devenir un peu plus grand, et même plus grand que certains des ordinateurs portables de niveau professionnel de la société.

Après les rapports de l'année dernière selon lesquels Apple envisageait de lancer un MacBook Air de 15 pouces, Mark Gurman de Bloomberg a de nouveau donné du poids à ces affirmations en suggérant que la nouvelle machine ferait ses débuts cette année. Mais d'autres rumeurs concernant le retour du MacBook 12 pouces semblent avoir été prématurées.

Dans sa lettre d'information hebdomadaire Power On, M. Gurman a déclaré qu'un nouveau MacBook Air de 15 pouces était toujours "prévu" pour cette année, ce qui en ferait le plus grand MacBook Air jamais conçu. Le modèle actuel d'Apple mesure 13 pouces environ, alors que la société a déjà vendu une version de 11,6 pouces.

Ce MacBook Air de 11 pouces a finalement été remplacé par le MacBook de 12 pouces, une machine qui était terriblement limitée grâce au processeur Intel de faible puissance dont elle était équipée. Mais on pensait que le passage au silicium d'Apple était exactement ce que le médecin avait ordonné, Gurman ayant déjà suggéré que l'ordinateur portable ultra-fin et léger ferait son retour.

Malheureusement, cela ne semble pas devoir se produire, du moins pas dans l'immédiat.

"Un nouveau MacBook 12 pouces ne figure plus sur la feuille de route d'Apple à court terme", a-t-il déclaré dans le nouveau rapport. Cela ne signifie pas qu'il n'arrivera pas, bien sûr, mais Gurman pense que la concentration actuelle d'Apple sur le lancement de son casque AR/VR est suffisante pour avoir mis un terme au retour du MacBook. Il en va de même pour les mises à jour notables de l'Apple Watch, de l'iPad et des AirPods.

Baptisé Reality Pro, le nouveau casque pourrait faire ses débuts dès le mois de mars.

