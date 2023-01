Le prochain Mac Pro pourrait manquer d'une caractéristique majeure des anciens modèles

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le Mac Pro se prépare à passer au silicium d'Apple, mais un nouveau rapport affirme qu'il sera privé d'une caractéristique majeure des anciens modèles Mac Pro.

Alors qu'Apple a déjà fait passer le reste de sa gamme de Mac à ses propres puces et à l'abandon d'Intel, le Mac Pro attend toujours. Cela va probablement changer cette année, mais Mark Gurman, de Bloomberg, affirme que le nouveau Mac Pro sera privé d'une fonctionnalité que nous considérions comme acquise sur les anciens modèles.

Dans sa lettre d'information hebdomadaire Power On, M. Gurman affirme que le nouveau Mac Pro " sera dépourvu d'une fonctionnalité clé de la version Intel : la mémoire vive modifiable par l'utilisateur ". Cela signifie que la quantité de RAM avec laquelle le Mac Pro sera livré sera celle dont il disposera pour le reste de sa vie utile, comme tous les autres Macs.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

C'est particulièrement décevant car le Mac Pro a toujours été le Mac modulaire, celui qui pouvait être mis à niveau et étendu selon les besoins. Cependant, l'utilisation du silicium d'Apple avec sa mémoire vive intégrée signifie que cela n'est pas possible, bien que l'on ait espéré qu'Apple nous réserve une surprise. Gurman affirme que ce ne sera pas le cas, mais qu'"il y a deux emplacements de stockage SSD et pour les cartes graphiques, multimédia et réseau". Il y aura au moins une certaine modularité, en tout cas.

Quant à la puce qui alimentera le nouveau Mac Pro, celle qui comporte 48 cœurs de processeur et 152 cœurs graphiques aurait été annulée. Cela signifie que la nouvelle machine sera livrée avec le M2 Ultra à l'intérieur, ce qui suggère que la seule différence entre elle et le prochain Mac Studio sera l'extensibilité du stockage, des graphiques et des cartes.

Quant au design industriel, Gurman affirme que le prochain Mac Pro aura un aspect identique au modèle Intel qu'il remplacera.

Écrit par Oliver Haslam.