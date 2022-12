La rumeur veut qu'Apple prépare un écran LED miniature pour 2023.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Selon les rumeurs, Apple préparerait un nouvel écran externe pour le début de l'année 2023, qui devrait se situer entre ses deux écrans actuels - le Studio Display à 1 599 $/1 499 £ et le Pro Display XDR à 4 999 $/4 599 £.

Bien que tous les détails doivent encore être confirmés, les rumeurs suggèrent qu'il pourrait s'agir du premier moniteur d'Apple équipé d'une dalle Mini LED. Cette technologie a déjà été utilisée ailleurs dans la gamme d'Apple - à savoir l'iPad Pro 12,9 pouces de 2021 et les modèles MacBook Pro 14 et 16 pouces - et l'analyste Ross Young de Display Supply Chain Consultant (DSCC) a suggéré que la prochaine étape logique pour la société serait d'introduire cette technologie dans sa gamme de moniteurs.

L'utilisation de la Mini LED dans ce type de produit est logique, car l'amélioration du contraste et des niveaux de noir qu'offre cette technologie serait un grand pas en avant pour quiconque travaille avec du contenu HDR.

Son apparition dans la gamme offrirait également une meilleure cohérence lors du travail sur différents produits Apple, tout comme l'inclusion, selon la rumeur, de la prise en charge de ProMotion, qui existe déjà sur l'iPad Pro et le MacBook Pro. Cela permet un taux de rafraîchissement variable jusqu'à 120 Hz, ce qui rend le moniteur adapté aux jeux vidéo.

En ce qui concerne la taille, on s'attend à ce qu'il s'agisse d'un écran de 27 pouces - la même taille que le Studio Display - et une taille de panneau de référence pour Apple depuis un certain temps. Les professionnels de la création qui ont besoin d'un écran plus grand seront toujours orientés vers le Pro Display XDR, mais la rumeur veut que la taille du Studio Display soit identique, car elle convient au plus grand nombre de personnes.

Cependant, cela laisse également entendre que nous pouvons nous attendre à des fonctionnalités supplémentaires, en raison du prix plus élevé du nouvel écran.

Des ports Thunderbolt supplémentaires sont une possibilité, ce qui ouvre la voie à la possibilité de connecter plusieurs écrans en guirlande, ce qui n'est actuellement pas possible avec le Studio Display en raison de son unique port Thunderbolt.

Mark Gurman, de Bloomburg, suggère également que le nouveau moniteur sera alimenté par la puce silicone A13 Bionic d'Apple, identique à celle du Studio Display. Cela permettra au moniteur d'exécuter iOS et d'offrir des fonctionnalités telles que Center Stage qui sont traitées sur l'appareil, et bien qu'elle ait quelques années maintenant, une puce plus puissante offrirait des avantages limités pour ce type d'appareil.

Selon les rumeurs, la date de lancement du nouveau moniteur se situerait au premier trimestre 2023, entre janvier et mars, et serait apparemment dévoilée aux côtés des nouveaux modèles MacBook Pro.

Cependant, gardez à l'esprit qu'il s'agit de la troisième tentative de prédire son lancement. Ross Young s'attendait d'abord à ce qu'il soit dévoilé à la WWDC en juin, mais des problèmes de conception ont apparemment repoussé son lancement à octobre. Comme nous le savons maintenant, cette date d'octobre est également passée inaperçue, apparemment en raison de contraintes d'approvisionnement - il reste à voir si la troisième fois est la bonne pour ces rumeurs. Comme toujours, nous vous tiendrons informés de tout ce que nous apprendrons.

