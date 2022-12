Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Alors que tout le monde fabrique des téléphones pliables, on pense maintenant qu'Apple travaille sur une sorte de MacBook pliable.

Les rumeurs concernant la fabrication par Apple d'un iPhone pliable n'ont pas été très fréquentes ces derniers temps, mais cela pourrait s'expliquer par le fait que la société s'est détournée de la fabrication d'un téléphone qui se plie en deux pour se concentrer sur la fabrication d'un ordinateur portable pliable.

Un rapport des observateurs de l'industrie à The Elec prétend qu'Apple a "commencé [un] projet de développement dans la gamme des 20 pouces", avec 20,25 pouces apparemment le nombre sur lequel la société s'est arrêtée.

Si cela est exact, le rapport estime que les 20 pouces correspondent à la taille de l'appareil lorsque l'écran est entièrement déplié et, bien qu'il puisse s'agir d'une tablette, on pense qu'Apple a l'intention de créer un appareil dont l'écran et le clavier sont similaires à ceux d'un ordinateur portable.

"Étant donné que la taille de l'écran est de l'ordre de 20 pouces lorsqu'il est déplié, il est très probable que ce projet de produit sera d'une forme proche d'un MacBook", note le rapport. Il ajoute que l'appareil aurait probablement un écran d'environ 15,3 pouces lorsqu'il est plié. Cela le place juste à côté du MacBook Pro 16 pouces en termes de taille d'écran, et il est considérablement plus grand que tous les iPad fabriqués à ce jour.

Si Apple fabrique effectivement un ordinateur portable pliable, nous devons supposer qu'elle prévoit de transformer une moitié de l'écran en un clavier tactile, similaire à celui utilisé sur les iPhones et les iPads. L'ergonomie de ce clavier n'est pas évidente, et il est peu probable que les personnes qui tapent souvent au clavier apprécient l'expérience de taper sur du verre pendant un certain temps.

Mais tout cela n'est pas près d'arriver. Le rapport indique qu'Apple a l'intention d'avoir un produit prêt pour 2026 ou 2027, ce qui signifie qu'il y a beaucoup de temps pour que le produit change de cap d'ici le lancement - et pour que d'autres fuites se produisent également.

Ce n'est pas la première fois qu'un MacBook Pro pliable avec un écran de 20 pouces fait l'objet de rumeurs, bien sûr. L'analyste Ross Young, spécialiste des écrans, a suggéré qu'un tel produit était en préparation plus tôt cette année.

Écrit par Oliver Haslam.