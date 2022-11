Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Si votre MacBook, MacBook Air ou MacBook Pro est complètement gelé et que vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez envisager un redémarrage forcé de votre ordinateur portable Apple. Souvent utilisé en dernier recours, le redémarrage forcé peut être la solution la plus rapide (et la seule) pour remettre votre Mac en état de marche.

Comment forcer un redémarrage rapide d'un Mac

Avant de prendre cette voie radicale, essayez de redémarrer votre Mac de manière classique : Cliquez sur le symbole Apple dans le coin supérieur gauche de l'écran et sélectionnez Redémarrer. Vous pouvez également forcer l'arrêt de votre Mac si nécessaire en appuyant sur le bouton d'alimentation et en le maintenant enfoncé jusqu'à ce que votre Mac s'éteigne.

Si ces méthodes ne fonctionnent pas pour vous, ou si votre écran et votre curseur sont bloqués et que vous ne pouvez rien sélectionner, essayez l'option de redémarrage forcé ci-dessous.

Appuyez sur les touches Commande et Contrôle et maintenez-les enfoncées avec le bouton d'alimentation. Le bouton d'alimentation est également un bouton Touch ID / Eject, selon le modèle de Mac. L'écran de votre Mac devrait s'éteindre et votre Mac devrait redémarrer. Connectez-vous à votre ordinateur et continuez à l'utiliser normalement. Facile, non ?

Remarque : sur un MacBook Air 2018 et les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces, le bouton d'alimentation se double du boutonTouch ID dans le coin supérieur droit du clavier. Sur tout MacBook Pro doté d'une Touch Bar, il s'agit de la surface Touch ID située sur le côté droit de la Touch Bar.

Que se passe-t-il lorsque vous effectuez un redémarrage forcé ?

Un redémarrage forcé est une solution rapide qui devrait ramener votre ordinateur à un état normal. Avant de redémarrer de force votre MacBook, soyez assuré que ce processus n'effacera pas les données de votre ordinateur. Il ne fait que redémarrer votre appareil. Mais vous risquez de perdre les modifications non sauvegardées dans les documents ouverts lorsque vous forcez un redémarrage, car votre Mac s'éteint complètement.

L'écran deviendra noir, et lorsque l'appareil redémarrera, vous devrez vous reconnecter à votre compte.

Comment forcer la sortie d'une application sur un Mac ?

Si une application que vous utilisiez est gelée et que votre Mac fonctionne bien par ailleurs, essayez de forcer l'arrêt de l'application plutôt que de forcer l'arrêt de votre ordinateur portable. Vous pouvez maintenir la touche Option (⌥) enfoncée, puis cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'application en question dans le Dock et sélectionner Quitter de force. Vous pouvez également appuyer sur ces trois touches simultanément : Option, Commande et Echap. Une fenêtre Force Quit s'ouvre alors. Sélectionnez l'application que vous souhaitez quitter, puis cliquez sur Quitter de force. Vous pouvez également accéder au volet Force Quit à partir du menu Pomme situé dans le coin de votre écran.

Vous avez encore besoin d'aide avec votre Mac ?

Si votre MacBook se bloque à plusieurs reprises et que vous n'êtes pas sûr de ce qui se passe, redémarrez peut-être votre Mac en mode Diagnostics Apple pour vérifier s'il s'agit d'un problème matériel.

