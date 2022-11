L'emblématique logo Apple rétroéclairé pourrait faire son retour sur les MacBooks

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple n'a pas mis de logo rétroéclairé sur ses MacBooks depuis 2015, mais tout cela pourrait changer sur la base d'un nouveau brevet que la société a déposé.

Le célèbre logo Apple était autrefois la première chose que vous voyiez lorsque vous entriez dans n'importe quel café, mais ce n'est plus le cas depuis qu'il a été tué en 2015. Le logo blanc lumineux a été remplacé par un logo sombre plus lunatique, mais la version rétroéclairée pourrait être sur le point de faire son retour après qu'un nouveau brevet soit apparu dans la base de données de l'Office américain des brevets et des marques.

Le nom du brevet n'est peut-être pas très révélateur - "Electronic Devices With Backlit Partial Mirror Structures" (Dispositifs électroniques avec structures miroir partielles rétroéclairées) - mais son objectif est clair dès lors que l'on se plonge dans ce qui est décrit.

Apple indique que le boîtier d'un ordinateur portable "peut être pourvu d'un logo", ajoutant que "le logo ou d'autres structures du dispositif peuvent être pourvus d'un miroir rétroéclairé partiellement réfléchissant". Elle poursuit en disant que d'autres composants pourraient être configurés pour permettre à l'éclairage rétroéclairé de l'intérieur du dispositif de passer à travers", ce qui créerait le logo rétroéclairé que nous connaissons si bien.

Le nouveau brevet semble concerner un nouveau type de construction qui permettrait à Apple d'utiliser à nouveau des logos rétroéclairés sur ses Mac portables, ce qui suggère que le changement de conception précédent était une nécessité en termes d'exigences de construction plutôt qu'un choix de conception. Si c'est le cas, nous pourrions tous utiliser des MacBook Pros avec des logos lumineux à l'avenir.

Il est toutefois important de se rappeler que les brevets ne se transforment pas toujours en produits. Apple fait breveter à peu près tout ce que ses ingénieurs inventent, mais il n'est pas interdit de rêver !

Écrit par Oliver Haslam.