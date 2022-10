Le lancement des nouveaux Mac d'Apple est maintenant prévu pour mars 2023

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Nous aurons de nouveaux Macs Apple au début de l'année prochaine, selon le journaliste de Bloomberg et commentateur Apple renommé, Mark Gurman.

À l'origine, la rumeur voulait que la société présente deux nouveaux appareils peu après ou en même temps que ses récents lancements d'iPad, mais ils ne se sont pas concrétisés. Gurman suggère qu'ils seront plutôt annoncés en mars 2023.

"On me dit qu'Apple a l'intention de présenter les modèles mis à niveau - y compris les versions M2 des MacBook Pros 14 et 16 pouces - au cours du premier trimestre de l'année civile 2023 et a lié les lancements aux prochains macOS Ventura 13.3 et iOS 16.3", a-t-il écrit dans la dernière édition de sa newsletter Power On.

Le patron d'Apple, Tim Cook, a récemment fermé la porte à tout espoir que les nouveaux MacBooks arrivent plus tôt, en déclarant que la gamme de produits pour 2022 était "fixée" lors d'une récente conférence téléphonique sur les résultats.

Gurman suggère que, parallèlement aux modèles MacBook Pro M2, la société de Cupertino est susceptible de lancer un nouveau Mac Mini, tandis qu'un MacBook Air 13 pouces M2 pourrait également être dans les cartons.

En revanche, aucun mot sur un nouvel iMac, comme certains l'ont suggéré. Apple a précédemment révélé qu'elle ne prévoyait pas de version à écran plus grand de son iMac 2021 - qui est doté d'un écran de 24 pouces - mais comme cette version fonctionne avec le processeur M1, il ne serait pas très surprenant de penser qu'un modèle M2 pourrait être en préparation.

