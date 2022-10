Le prochain Mac Pro pourrait être un monstre de CPU à 48 cœurs avec 256 Go de RAM

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Selon un rapport, le premier nouveau Mac Pro d'Apple depuis la transition vers son propre silicium pourrait comporter 48 cœurs de CPU, 152 cœurs de GPU et 256 Go de RAM.

Alors que la transition vers le silicium d'Apple est en grande partie terminée, le Mac Pro est la seule machine qui attend encore de goûter à ces puces. Apple a déjà confirmé qu'elle travaillait sur un Mac Pro exempt d'Intel, mais nous ne savons pas avec certitude quand il arrivera. Aujourd'hui, Mark Gurman de Bloomberg a partagé quelques informations sur ce sur quoi Apple travaille.

Selon Gurman, qui écrit dans sa lettre d'information hebdomadaire Power On, Apple teste actuellement un Mac Pro avec une configuration comprenant 24 cœurs de processeur (16 cœurs de performance et 8 cœurs d'efficacité) ainsi que 76 cœurs graphiques et 192 Go de RAM. Aussi impressionnant que cela puisse paraître, ce n'est pas non plus ce qui se fait de mieux.

M. Gurman affirme également que les puces testées peuvent aller au-delà de ces spécifications. Dans le haut de gamme, Apple devrait proposer un Mac Pro avec 48 cœurs de CPU, 152 cœurs de GPU et 256 Go de RAM. Cela devrait être plus que capable de mâcher les flux de travail de la plupart des gens - même ceux qui impliquent plus d'un onglet ouvert dans Chrome.

Bien entendu, il ne faut pas s'attendre à ce que ces nouvelles machines soient bon marché, mais elles ne sont pas destinées à l'être. Le Mac Pro est censé être le meilleur Mac que l'on puisse acheter, et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Tout cela finira par changer, Gurman prévoyant la sortie d'un nouveau modèle de silicium Apple à un moment donné en 2023.

