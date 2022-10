La sortie de macOS Ventura est prévue pour la dernière semaine d'octobre.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Ceux qui attendent de pouvoir installer la dernière version de macOS d'Apple devraient pouvoir le faire au cours de la dernière semaine d'octobre, selon un nouveau rapport.

Ce rapport provient du fournisseur d'informations sur Apple, Mark Gurman, via sa newsletter Bloomberg Power On. Selon lui, Apple publiera la nouvelle mise à jour macOS Ventura au cours de la semaine commençant le 24 octobre.

Apple teste la grande mise à jour de macOS depuis quelques mois maintenant, après l'avoir dévoilée pour la première fois lors de l'événement WWDC22 en juin. Depuis lors, les développeurs et les âmes courageuses du programme de bêta public ont mis le logiciel à l'épreuve, en vue de la grande sortie. Cette dernière ne serait plus qu'à quelques jours de la sortie.

La mise à jour macOS Ventura apportera un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, notamment la possibilité de modifier et d'annuler les iMessages - un changement qui permettra d'atteindre la parité avec l'iPhone. Parmi les autres améliorations, citons la possibilité d'utiliser un iPhone comme webcam, des améliorations de Mail, et plus encore.

Gurman pense que la mise à jour de macOS Ventura sera lancée en même temps qu'iPadOS 16.1, une version qu'il avait déjà prévue pour la même semaine. Les autres mises à jour logicielles d'Apple, dont iOS 16, watchOS 9 et tvOS 16, ont été mises à disposition pour le téléchargement le mois dernier. Apple repousse généralement les mises à jour de macOS jusqu'en octobre, mais la mise à jour d'iPadOS a été retardée pendant que la société s'attaquait à Stage Manager - un nouveau système de multitâche de fenêtres qui a posé des problèmes aux ingénieurs d'Apple pendant les tests bêta.

Les problèmes liés à Stage Manager étaient si graves qu'Apple a entièrement abandonné iPadOS 16 pour passer directement à iPadOS 16.1.

Écrit par Oliver Haslam.