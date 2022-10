Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Nous vous avons déjà annoncé qu'Apple serait contraint d'adopter l'USB-C pour ses iPhones à partir de 2024 (ou d'abandonner complètement la recharge par câble), mais il semblerait maintenant qu'Apple adoptera plus rapidement cette norme de recharge pour d'autres appareils.

Peut-être poussé par la décision du Parlement européen de faire de l'USB-C la norme obligatoire pour les appareils vendus dans l'UE, Apple ajoutera cette technologie aux accessoires Mac dès l'année prochaine, dit-on.

La société pourrait également remplacer le port Lightning sur les futurs boîtiers de recharge AirPods peu après.

Mark Gurman, de Bloomberg, suggère que, les accessoires Mac - tels que la souris magique, le trackpad et le clavier - ayant été rafraîchis pour la dernière fois il y a plusieurs années, nous avons besoin de nouveaux modèles. Et qu'Apple est susceptible de passer au format approuvé plus tôt que tard : "Étant donné que les changements d'accessoires Mac sont rares, je pense qu'il y a fort à parier que ces accessoires passeront à l'USB-C lors de leur prochaine incarnation", a-t-il écrit dans sa newsletter Power On.

Il a également ajouté que toutes les itérations des AirPods seront les prochaines : "Je parierais que les prochaines versions des AirPods ordinaires, des AirPods Pro et des AirPods Max passeront toutes à l'USB-C, et cette transition devrait être effectuée d'ici 2024."

Apple n'est pas la seule entreprise qui devra adopter l'USB-C à l'avenir. Tous les téléphones, casques, appareils photo et autres appareils rechargeables vendus dans les États membres de l'UE à partir de 2024 devront l'adopter. Cela devrait également signifier la fin de Micro-USB.

Écrit par Rik Henderson.