L'écran LED Mini 27 pouces d'Apple serait prévu pour 2023

(Pocket-lint) - L'écran LED miniature de 27 pouces d'Apple, dont la rumeur parle, arrivera au premier trimestre 2023, si un rapport de Ross Young, un analyste respecté, s'avère exact.

S'adressant à ses super-suivants sur Twitter, l'analyste Ross Young de Display Supply Chain Consultants (DSCC) a déclaré qu'Apple a maintenant "poussé" l'écran à un lancement au premier trimestre 2023 après avoir initialement cru qu'un lancement en 2022 était dans les cartes.

La rumeur du lancement de l'écran avait été lancée plus tôt dans l'année, avant que Young n'évoque le mois d'octobre comme une fenêtre de sortie potentielle. Cela semble maintenant peu probable, avec une autre attente de plusieurs mois en perspective.

On sait peu de choses sur l'écran en dehors de sa caractéristique principale - l'utilisation de la technologie Mini LED qui pourrait permettre une meilleure reproduction des couleurs, des niveaux de noir plus profonds et des images HDR plus vives. Toutes ces caractéristiques seraient avantageuses pour un écran destiné aux professionnels, mais cela signifie également que nous pouvons probablement nous attendre à un prix élevé.

Sans que rien ne soit confirmé, un prix compris entre les 1 499 £ / 1 599 $ / 1 749 € du Studio Display et les 4 599 £ / 4 999 $ / 5 499 € du Pro Display XDR semble logique à ce stade.

Les raisons du retard annoncé ne sont pas claires, bien que les contraintes d'approvisionnement en cours pourraient bien être à blâmer. Apple a eu du mal à garder ses produits en stock depuis le début de la pandémie de COVID-19 en 2020. Les personnes qui commandent un nouvel iPhone 14 Pro aujourd'hui doivent faire face à une longue attente pour la livraison, par exemple. Les produits plus anciens, comme les MacBook Pro 14 et 16 pouces, ne sont pas mieux lotis non plus.

Les sorties d'Apple en 2022 ne sont pas terminées pour autant. Les rumeurs annoncent de nouveaux iPads et des Macs M2 avant la fin de l'année.

