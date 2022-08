Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple ayant mis à jour cette année ses modèles MacBook Air et MacBook Pro 13 pouces avec la deuxième génération de son propre processeur M2, les fans de technologie du monde entier attendent de savoir quand ils seront transformés en modèles Pro et Max pour ses machines de niveau professionnel.

Nous pourrions avoir une réponse à cette question, si les affirmations d'un analyste technologique fréquemment cité sont vraies. Il a été suggéré qu'Apple va commencer à accélérer la production de masse de ses modèles MacBook Pro 14 et 16 pouces de nouvelle génération à partir du quatrième trimestre de cette année.

-

Si cela s'avère exact, cela signifie que ces ordinateurs portables pourraient être disponibles à la vente soit à la fin de 2022, soit au début de 2023. Ming-Chi Kuo, a partagé sa prédiction sur Twitter, en déclarant qu'il est probable que ces machines alimentées par le M2 Pro pourraient adopter un processus de 5 nm, plutôt qu'un processus plus avancé de 3 nm.

Les nouveaux MacBook Pro 14" et 16" équipés de nouveaux processeurs entreront en production de masse au 4T22. Étant donné les indications de TSMC selon lesquelles le 3nm contribuera aux revenus à partir du 1H23, les processeurs des modèles MacBook Pro 14" et 16" pourraient encore adopter le nœud avancé 5nm - 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 22 août 2022.

Cette affirmation s'aligne sur les prédictions faites par Mark Gurman précédemment, suggérant que les ordinateurs portables alimentés par M2 Max et M2 Pro arriveraient à un moment donné en 2022.

C'est certainement une prédiction logique, quelle que soit la façon dont vous la regardez. Étant donné que le rafraîchissement du M1 au M2 a déjà commencé dans l'entrée de gamme du monde MacBook, il est logique de le voir adopté dans les machines plus puissantes au cours de la même année civile.

Meilleures offres dordinateurs portables pour le Black Friday 2021 : grosses économies sur Asus, LG, Huawei, Razer et plus Par Luke Baker · 29 Novembre 2021 Le Black Friday voit généralement les grands détaillants proposer de nombreuses économies sur les ordinateurs portables, les Chromebooks et les

Il est peu probable que nous assistions à un rafraîchissement majeur du design des nouvelles machines Pro, étant donné qu'elles n'ont été introduites qu'en 2021, il s'agira donc probablement de rafraîchir les composants internes pour rendre les machines plus rapides et plus efficaces.

Écrit par Cam Bunton.