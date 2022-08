Comment contrôler la touche Alt Delete sur Mac

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Si vous avez grandi sur des machines Windows, vous savez probablement utiliser le raccourci clavier Control-Alt-Suppression pour ouvrir votre gestionnaire de tâches et vous débarrasser des programmes inutiles ou gourmands en énergie.

Mais quel est l'équivalent sur un Mac ? Apple dispose-t-il d'une version que vous pouvez utiliser ? Nous avons les réponses ici.

Heureusement, l'ouverture d'un menu qui vous permet de quitter de force les applications est assez simple sur Mac, bien que ce ne soit pas exactement la même chose que la commande sous Windows.

Pour l'ouvrir, il suffit d'appuyer sur les touches suivantes de votre clavier : Commande, Option et Echap.

Vous obtiendrez une liste des programmes en cours d'exécution, ce qui vous permettra de les quitter si vous ne vous attendiez pas à ce qu'ils fonctionnent, ou s'ils consomment plus d'énergie que vous ne le souhaitez, voire s'ils font surchauffer votre ordinateur portable ou votre ordinateur.

C'est ce qui se rapproche le plus de la commande Control-Alt-Suppr, mais si vous voulez encore plus d'options, vous pouvez bien sûr appuyer sur le bouton Apple en haut à gauche de votre écran, qui vous propose une liste d'options et de paramètres rapides auxquels vous pouvez accéder, dont certains sont familiers par rapport à l'équivalent sous Windows.

Écrit par Max Freeman-Mills.