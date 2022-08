Comment faire facilement un clic droit sur un Mac et un MacBook Pro

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Pour les utilisateurs de Mac qui se lancent dans l'aventure, il est difficile d'apprendre un système d'exploitation et un matériel entièrement nouveaux. Juste au moment où vous maîtrisez une chose, vous devez en découvrir une autre. Par exemple, comment faire un clic droit sur un Mac. Vous vous trouvez peut-être sur Internet, en train de faire défiler une page à l'aide du trackpad de votre MacBook (qu'Apple appelle Force Touch), et vous voulez soudain faire un clic droit pour imprimer rapidement quelque chose. Ou peut-être étiez-vous dans Photoshop et vouliez-vous faire un clic droit pour accéder à un menu secondaire. Il existe d'innombrables raisons pour lesquelles on peut avoir besoin de faire un clic droit sur son Mac. Heureusement, il est facile d'apprendre à le faire, et une fois que vous l'aurez fait, vous n'aurez plus qu'à cliquer avec le bouton droit.

Apple appelle le clic droit sur un Mac "clic secondaire". Vous pouvez le faire avec le trackpad Force Touch et le Magic TrackPad. Mais vous devez l'activer et le personnaliser dans l'application Paramètres de votre MacBook ou Mac.

Sur votre Mac, allez dans l'application Paramètres > Préférences système du trackpad > Pointer et cliquer pour modifier le fonctionnement de votre trackpad. Ici, vous pouvez activer le "clic secondaire".

Cela vous permet de faire un clic droit avec le trackpad Force Touch de votre Mac, tout comme vous pouvez faire un clic droit sur un ordinateur Windows. Vous pouvez également définir le mode de fonctionnement. Vous pouvez cliquer ou tapoter en utilisant deux doigts sur le trackpad, ou vous pouvez cliquer dans le coin inférieur gauche ou droit. Nous vous recommandons de "cliquer ou taper avec deux doigts". Avec cette option, il vous suffit d'appuyer ou de cliquer n'importe où sur le trackpad de votre Mac avec votre pointeur et votre majeur pour accéder aux menus secondaires.

Si vous utilisez une souris à deux boutons connectée à votre Mac, vous pouvez simplement cliquer avec le bouton droit de la souris. C'est toute la beauté d'une souris à deux boutons. Si vous utilisez la souris Magic Mouse standard d'Apple à un seul bouton, il vous suffit de maintenir la touche Contrôle enfoncée pendant que vous cliquez. Si vous voulez régler la rapidité avec laquelle elle réagit aux clics, plongez dans le menu Apple > Préférences système > Souris.

Apple propose une fonction appelée "contrôle-clic" qui vous permet d'accéder à des menus de raccourcis (ou contextuels). Lorsque vous effectuez un contrôle-clic sur une icône, une fenêtre, la barre d'outils, le bureau ou un autre élément, les options affichées dans le menu varient en fonction de ce que vous avez cliqué. Le contrôle-clic est pris en charge sur tout Mac équipé d'un trackpad Force Touch ou d'un Magic TrackPad et d'une Magic Mouse.

Pour effectuer un contrôle-clic : Appuyez sur la touche Contrôle et maintenez-la enfoncée pendant que vous cliquez sur un élément à l'aide de votre trackpad ou de votre souris.

Consultez la page d'assistance d'Apple sur le clic droit sur un Mac. Vous y trouverez également des pages d'assistance sur la modification des options de clic secondaire sur votre trackpad ou votre souris.

Écrit par Maggie Tillman.