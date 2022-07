Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple a annoncé son offre de rentrée des classes en Europe, qui permet aux étudiants de recevoir une carte cadeau d'une valeur de 120 £ à l'achat d'un MacBook, d'un iMac ou d'un iPad, ainsi qu'une remise de 20 % sur Apple Care pour protéger leur achat.

La remise éducation d'Apple s'applique aux étudiants actuels ou nouvellement acceptés dans les collèges et universités et à leurs parents, ainsi qu'au personnel, aux enseignants et aux conférenciers de tous niveaux.

Vous devrez vous faire vérifier pour vous assurer que vous appartenez à l'une de ces catégories, mais une fois que c'est le cas, vous pourrez réaliser de belles économies sur certains des derniers produits, notamment le MacBook Air M2 qui sera mis en vente le 15 juillet 2022.

Avec la remise pour l'enseignement, l'Apple MacBook Air (M1, 2020) coûte 898 €, tandis que le modèle M2 est à 1149 €. Les MacBook Pros sont également disponibles, avec le modèle M2 13 pouces à partir de £1249 avec la remise, le modèle 14 pouces à partir de £1708 et le modèle 16 pouces à £2158.

Pour ceux qui souhaitent acheter un iMac, la remise pour l'enseignement le fait démarrer à 1124 £, tandis que l'iPad Air démarre à 526 £ avec la remise pour l'enseignement et l'iPad Pro à 711 £.

Vous recevrez une carte cadeau de 80 £ à l'achat d'un iPad, tandis que les achats de Mac vous donneront droit à une carte cadeau de 120 £. L'offre de rentrée des classes est valable du 14 juillet au 26 septembre 2022. En plus de la carte cadeau, les étudiants bénéficieront également d'un mois d'Apple Music et d'Apple TV+ gratuits. Ces services coûteront ensuite 5,99 £ par mois pour les deux à la fin de la période d'essai.

Écrit par Britta O'Boyle.