Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple a présenté en avant-première les prochaines mises à jour logicielles destinées à l'iPad, à l'iPhone, à l'Apple Watch et au Mac lors de sa conférence mondiale des développeurs (WWDC) en juin 2022, et les nouvelles fonctionnalités sont très intéressantes.

Nous avons des caractéristiques distinctes sur iOS 16, iPadOS 16 et watchOS 9, mais ici nous nous concentrons sur macOS Ventura et les fonctionnalités qu'il apportera à votre Mac.

Voici tout ce que nous savons à ce jour sur macOS Ventura.

Date de dévoilement : 6 juin 2022

Date de sortie : probablement en octobre 2022

Le prochain logiciel macOS, macOS Ventura, qui en est à sa 13e version, a été présenté en avant-première au début du mois de juin 2022 lors de la WWDC. Apple a annoncé un certain nombre de fonctionnalités à venir avec la version du logiciel plus tard cette année, bien qu'il soit possible que d'autres fonctionnalités soient révélées lors de la sortie du logiciel.

Pour l'instant, il n'y a pas de date exacte quant à la sortie du logiciel macOS Ventura, mais nous nous attendons à ce qu'il soit aux alentours du mois d'octobre, comme macOS Monterey.

La version bêta publique de macOS Ventura n'est pas encore disponible. Elle sera probablement mise en ligne cet été, après un test pour les développeurs.

Vous pourrez installer la dernière version bêta publique de macOS à condition que votre Mac soit compatible et que vous fassiez partie du programme de logiciels bêta d'Apple. Une fois que vous aurez adhéré - ce qui est gratuit - vous pourrez installer toutes les versions bêta disponibles pour les tester.

Apple prend généralement en charge les anciens appareils avec ses nouveaux logiciels, mais plusieurs Mac ne figurent pas sur la liste cette fois-ci. Il se peut également que votre Mac prenne en charge le logiciel, mais que vous ne disposiez pas de toutes les nouvelles fonctionnalités.

Voici les appareils qui peuvent exécuter macOS 13 Ventura :

iMac : 2017 et versions ultérieures

iMac Pro : 2017 et ultérieur

MacBook Air : 2018 et ultérieur

MacBook Pro : 2017 et ultérieur

Mac Pro : 2019 et ultérieur

Mac mini : 2018 et ultérieur

MacBook : 2017 et ultérieur

Voici quelques-unes des nouvelles fonctionnalités qui arriveront sur Mac lors de la sortie de macOS Ventura.

Stage Manager est une nouvelle fonctionnalité de macOS Ventura qui organise automatiquement les applications et les fenêtres de votre Mac en une seule vue pour faciliter le passage d'une tâche à l'autre.

Nous avons consacré un article distinct à Stage Manager, que vous pouvez lire pour un examen plus approfondi de ce que cette fonctionnalité apporte, mais en bref, vous pourrez passer d'une fenêtre et d'une application à l'autre en un seul clic. Vous pourrez également créer différents groupes d'applications pour des tâches et des projets spécifiques, en les agençant, en les redimensionnant et en les superposant selon la disposition idéale.

Continuity Camera vous permet d'utiliser votre iPhone comme webcam avec macOS Ventura. Lorsque vous approchez votre iPhone de votre Mac, celui-ci bascule automatiquement sur votre iPhone comme entrée de la caméra et cela fonctionne également sans fil.

Vous obtiendrez également une vue centrale sur tout Mac utilisant cette fonction, car celle-ci utilisera le capteur ultra-large de l'iPhone pour s'assurer que vous êtes centré dans le cadre lorsque vous vous déplacez. Vous disposez également d'une vue de bureau lorsque vous utilisez la caméra de continuité, qui imite une caméra suspendue pour montrer votre bureau et votre visage en même temps.

Mail bénéficie de plusieurs mises à jour avec macOS Ventura, notamment une recherche améliorée, offrant des résultats plus précis et plus complets.

Vous pourrez également annuler l'envoi, programmer l'envoi et vous serez rappelé de faire un suivi si vous n'avez pas reçu de réponse et que Mail pense que vous en attendez une. Il vous alertera également si vous avez omis d'envoyer une pièce jointe.

Spotlight bénéficiera d'une recherche d'images améliorée avec macOS Ventura, ce qui vous permettra de trouver des images dans Photos, Messages, Notes, Finder et le Web directement à partir de Spotlight.

Vous pourrez également utiliser Live Text pour rechercher une image en fonction du texte qu'elle contient.

En outre, pour Spotlight, vous pourrez utiliser des actions rapides qui vous permettront de faire des choses comme régler une alarme ou lancer un focus directement.

Les performances de Safari seraient améliorées avec macOS Ventura et le logiciel introduira également une fonctionnalité appelée Passkeys qui offrira un moyen plus sûr et plus facile de se connecter, dit-on, plus fort que toutes les authentifications à deux facteurs courantes. Vous pouvez lire tout ce qui concerne Passkeys dans notre article séparé.

Les groupes d'onglets partagés feront également leur apparition dans Safari avec macOS Ventura, ce qui vous permettra de partager des onglets, des signets, d'envoyer des messages et de lancer des appels FaceTime directement depuis Safari. Tous les onglets seront réunis au même endroit et si vos amis ou votre famille trouvent un onglet qu'ils veulent ajouter, ils le peuvent.

Focus a été lancé en 2021, mais avec macOS Ventura, il se développe. Vous pourrez sélectionner les apps et les personnes dont vous voulez recevoir les notifications en les autorisant ou en les réduisant au silence, et vous pourrez également filtrer ou tracer des frontières pour certaines apps, comme Calendrier et Mail avec Focus Filters.

Messages a été amélioré avec les dernières versions du logiciel pour iPhone, iPad et Mac, avec l'introduction de la possibilité de modifier un message. Vous pourrez également annuler l'envoi d'un message récent - à condition qu'il soit daté de moins de 15 minutes - et vous pourrez marquer n'importe quel message comme non lu.

De plus, la fonction SharePlay est également ajoutée à Messages, ce qui vous permet de regarder le dernier épisode de votre émission préférée ou d'écouter une nouvelle chanson, tout en poursuivant le fil de votre conversation. Il y aura des contrôles de lecture partagée pour s'assurer que vous et votre contact êtes toujours synchronisés.

La collaboration sera également améliorée. Vous pourrez partager des notes, des présentations, des rappels, des groupes d'onglets Safari et bien d'autres choses encore, ce qui vous permettra de commencer à collaborer immédiatement et de voir les mises à jour dans le fil de messages.

Les mises à jour de Photos s'appliquent à l'iPhone, à l'iPad et au Mac, comme celles de Messages. Une fonctionnalité appelée Photothèque partagée iCloud vous permet de partager des photos et des vidéos de manière transparente avec un maximum de cinq autres personnes. Cela signifie que tout le monde peut collaborer sur un album et que chacun dispose des mêmes autorisations pour ajouter, modifier et supprimer des photos.

Vous pouvez choisir les éléments à inclure en fonction d'une date de début ou des personnes figurant sur les photos, et vous pouvez soit ajouter des photos manuellement, soit recevoir des suggestions intelligentes pour les ajouter. Il sera également possible d'ajouter une photo directement depuis l'application appareil photo, ce qui facilitera grandement l'ajout à l'album.

De grandes améliorations ont été apportées à FaceTime lors de la précédente mise à jour de macOS, mais macOS Ventura apporte Handoff à l'application d'appel vidéo.

Vous pourrez déplacer un appel FaceTime d'un appareil à l'autre d'un simple clic. Vous pourrez ainsi commencer sur votre iPhone et passer sur votre Mac, ou vice versa.

L'application Horloge arrive sur Mac avec macOS Ventura, vous permettant de voir l'heure locale dans différents fuseaux horaires, ainsi que de programmer une alarme ou de demander à Siri quelle est l'heure dans une certaine ville.

SharePlay fait son apparition dans Jeux avec macOS Ventura, vous permettant de rejoindre et de jouer ensemble lors d'une partie multijoueur qui utilise Game Centre. Il y a aussi un tableau de bord Game Centre remanié qui vous permet de voir les réalisations de vos amis et de vous mesurer à eux.

Freeform est une application de productivité qui sera disponible sur Mac et iPad dans le courant de l'année. Elle vous permettra de planifier des projets, de réfléchir à des idées ou de dessiner avec un ami. Vous pourrez partager des fichiers, ainsi qu'insérer des liens Web, des documents, des vidéos et des fichiers audio, et vous pourrez collaborer en temps réel.

macOS Ventura apportera une nouvelle barre latérale aux paramètres système sur Mac qui facilitera la navigation dans les paramètres et la configuration de votre Mac.

La barre latérale sera familière aux utilisateurs d'iPad et d'iPhone, ce qui la rendra facile à utiliser.

macOS Ventura vous permettra de verrouiller une note en utilisant votre mot de passe de connexion Mac plutôt que de devoir vous souvenir d'un mot de passe distinct. Il y aura également de nouveaux filtres personnalisables, dans les dossiers intelligents, pour permettre une organisation basée sur la date de création, les pièces jointes, les listes de contrôle et plus encore.

Écrit par Britta O'Boyle.