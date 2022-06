M2 MacBook Pro 13 pouces disponible à la commande à partir du 17 juin

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le nouveau MacBook Pro 13 pouces d'Apple, doté du processeur M2, sera disponible à la commande ce vendredi 17 juin 2022.

Comme le dernier MacBook Air, le nouveau Pro est équipé du dernier silicium d'Apple, la puce M2 étant jusqu'à 1,4 fois plus rapide que la M1. Elle est capable de restituer des vidéos jusqu'à 8K, et la nouvelle version est également dotée d'une mémoire vive pouvant atteindre 24 Go.

Apple affirme que le nouveau MacBook Pro offre également une autonomie de 20 heures sur une seule charge. Il peut être équipé d'une capacité de stockage SSD allant jusqu'à 2 To.

Son écran Retina est doté de la technologie True Tone et vous disposez de la Touch Bar en haut du Magic Keyboard.

Un capteur Touch ID garantit que le MacBook est sécurisé et ne réagit que lorsqu'il est déverrouillé par votre empreinte digitale.

Les options de couleur pour le MacBook Pro 13 pouces avec M2 sont le gris espace et l'argent. Son prix de départ est de 1 249 £ au Royaume-Uni et de 1 299 $ aux États-Unis. Il s'agit du modèle avec 256 Go de stockage.

Le nouveau MacBook Pro sera livré avec macOS Monterey préinstallé, bien que nous nous attendions à ce que macOS Ventura soit publié cet automne, de sorte que vous pourrez mettre à jour le logiciel vers le mois de septembre.

Écrit par Rik Henderson.