Apple pourrait nous offrir un MacBook Air 15 pouces plus grand l'année prochaine

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - De nouvelles rumeurs font état d'un MacBook Air 15 pouces.

Bloomberg a affirmé qu'Apple prévoit de sortir un MacBook Air 15 pouces dès le printemps 2023. N'oubliez pas qu'en mars dernier, Display Supply Chain Consultants - qui compile un rapport trimestriel sur l'industrie - a conclu qu'Apple travaillait sur une nouvelle version de son très populaire MacBook Air avec l'intention de vendre une version plus grande de 15 pouces l'année prochaine.

Apple envisagerait également des ordinateurs portables plus petits et pourrait même sortir une machine de 12 pouces fin 2023 ou début 2024. En outre, la société de Cupertino serait en train de préparer une mise à jour des modèles MacBook Pro de 14 et 16 pouces pour une sortie fin 2022 avec les puces M2 Pro et M2 Max.

Ces modèles pourraient toutefois être repoussés à 2023.

Quant à l'Air 15 pouces, il était censé sortir cette année mais a été mis en veilleuse. Apple a préféré se concentrer sur le modèle 13 pouces qu'elle vient de dévoiler.

Pendant longtemps, le MacBook Air n'a été disponible que dans sa version actuelle de 13 pouces, sans option pour ceux qui cherchaient un modèle plus grand. Apple a récemment admis que l'Air était son Mac le plus vendu, il est donc logique qu'Apple envisage d'élargir la gamme pour potentiellement augmenter ce flux de revenus et satisfaire les utilisateurs d'Air qui réclament des écrans plus grands.

Écrit par Maggie Tillman.