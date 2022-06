Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Lors de la WWDC en juin 2022, Apple a dévoilé une nouvelle fonctionnalité dans iPadOS 16 et macOS 13 Ventura. Appelée Stage Manager, elle rapproche encore davantage l'iPad du fonctionnement d'un Mac. Voici tout ce que vous devez savoir sur cette fonctionnalité, y compris quand elle sera disponible pour que vous puissiez l'essayer sur votre iPad et votre Mac.

Stage Manager est une nouvelle fonctionnalité logicielle pour votre Mac et votre iPad. Elle organise automatiquement les applications et les fenêtres ouvertes afin que vous puissiez vous concentrer sur votre travail tout en ayant une vue d'ensemble.

Sur votre Mac , Stage Manager affiche votre fenêtre actuelle bien en évidence au centre, tandis que toutes vos autres fenêtres ouvertes apparaissent sur le côté gauche, ce qui vous permet de passer facilement de l'une à l'autre. Vous pouvez également regrouper les fenêtres lorsque vous travaillez sur des tâches ou des projets différents qui nécessitent des applications différentes.

, Stage Manager affiche votre fenêtre actuelle bien en évidence au centre, tandis que toutes vos autres fenêtres ouvertes apparaissent sur le côté gauche, ce qui vous permet de passer facilement de l'une à l'autre. Vous pouvez également regrouper les fenêtres lorsque vous travaillez sur des tâches ou des projets différents qui nécessitent des applications différentes. Sur votre iPad, Stage Manager fonctionne de la même manière que sur Mac, et vous permet de créer des fenêtres superposées de différentes tailles dans une seule vue.

Apple

Si vous avez déjà utilisé un Mac, vous vous êtes probablement retrouvé avec de nombreuses fenêtres ouvertes. Heureusement, le Mac dispose d'outils tels que Mission Control qui permettent de trouver plus facilement la fenêtre que vous recherchez, mais Stage Manager espère améliorer cette expérience tout en vous aidant à vous concentrer sur l'application que vous utilisez sans être distrait.

Pour activer Stage Manager depuis un Mac : Allez dans le centre de contrôle. Vous trouverez son icône en haut à droite de la barre de menus (cliquez sur l'icône pour faire apparaître la fonctionnalité). Vous y trouverez des raccourcis vers des paramètres tels que Wi-Fi, Bluetooth, AiirDrop, Ne pas déranger, la luminosité du clavier, la réflexion d'écran et Stage Manager lorsqu'il est disponible. Cliquez sur le raccourci pour le faire apparaître.

Comme vous pouvez le constater, toutes vos fenêtres sont automatiquement disposées sur le côté et l'application sur laquelle vous travaillez est placée au premier plan.

Lorsque vous faites apparaître une autre application tout en utilisant Stage Manager, par exemple en cliquant sur Mail dans votre dock, vous verrez qu'elle est placée au centre de la scène tandis que l'autre application que vous aviez ouverte se déplace sur la gauche avec vos autres applications récentes. Lorsque vous cliquez sur une autre application, comme Safari, Apple a déclaré qu'elle "reprend la scène", Mail revenant sur la gauche.

Pour une application ayant plusieurs fenêtres ouvertes, Stage Manager rassemble toutes les fenêtres en une seule pile. Lorsque vous cliquez dessus, vous obtenez la fenêtre du haut. Si vous voulez une autre fenêtre, vous pouvez les faire défiler en cliquant dessus. Vous pouvez également avoir des fenêtres qui se chevauchent et plusieurs applications ouvertes en même temps. Il est également facile de regrouper des applications en les faisant glisser et en les déposant.

Quelle que soit la façon dont vous utilisez Stage Manager, la fonctionnalité conservera vos fenêtres disposées comme vous les avez laissées, a déclaré Apple. Vous pouvez également accéder à des fichiers sur votre bureau, en faisant glisser l'écran pour afficher votre bureau, et vous pouvez saisir des objets sur votre bureau et les déposer là où vous le souhaitez. C'est le véritable multitâche, et il sera également disponible pour les utilisateurs d'iPad.

Apple

Apple intègre Stage Manager à l'iPadOS. C'est exact : il ne s'agit pas d'une fonctionnalité exclusive à MacOS.

Actuellement, lorsque vous utilisez des applications sur l'iPad, vous bénéficiez de l'expérience plein écran. Mais avec Stage Manager activé, vous pouvez redimensionner vos fenêtres. Le dock est visible, ce qui vous permet d'accéder facilement à toutes vos applications, mais toutes les applications récemment utilisées apparaissent sur la gauche. Il est donc très facile de passer de l'une à l'autre. Stage Manager vous offre également de nouvelles possibilités de mise en page. Vous pouvez travailler avec des fenêtres qui se chevauchent. Imaginez que vous fassiez glisser vos iMessages à côté du Calendrier et que vous puissiez redimensionner les fenêtres et tout arranger comme vous le souhaitez.

C'est encore mieux lorsque vous branchez votre iPad sur un écran externe. Votre fond d'écran remplit alors l'intégralité de l'écran. Lorsque vous déplacez le curseur de l'iPad et entrez dans Stage Manager, vous obtenez une toile plus grande avec une surface d'écran supplémentaire où vous pouvez créer des groupes. Vous pouvez avoir jusqu'à huit apps fonctionnant simultanément sur l'écran, a déclaré Apple. Vous pouvez également utiliser votre Apple Pencil dans une application sur votre iPad et continuer à travailler sur un Mac, faire du glisser-déposer entre les écrans, passer rapidement d'une application à l'autre, et bien plus encore avec la prise en charge complète des écrans externes.

Remarque : Apple n'a pas encore précisé comment activer ou accéder à Stange Manager sur l'iPad. Restez à l'écoute.

Pour faire simple : Stage Manager est une fonctionnalité disponible sur les deux plateformes.

Si vous pouvez afficher vos applications sur un iPad et interagir avec elles comme vous le faites sur un Mac, alors vous utilisez votre tablette comme vous le feriez avec un ordinateur portable. C'est une étape importante pour rapprocher iPadOS de macOS. Il aplanit la courbe d'apprentissage et les tracas pour les utilisateurs qui passent d'un appareil à l'autre. Mais certains ne sont pas d'accord pour dire que c'est une bonne chose. Apple elle-même ne semble pas savoir si elle veut apporter macOS à une tablette. Elle a longtemps résisté à l'idée de le faire, mais grâce à des mises à jour logicielles majeures, elle a offert aux utilisateurs de nombreuses fonctionnalités qui rapprochent les deux systèmes.

Cela dit, iPadOS et MacOS sont encore deux plateformes très différentes.

Stage Manager est une nouvelle fonctionnalité qui sera intégrée aux mises à jour logicielles de macOS Ventura et d'iPadOS 16. Elle sera disponible en version bêta cet été, avant d'être déployée publiquement plus tard en 2022.

Pourquoi le Corsair One i300 pourrait bien être le PC de jeu compact idéal. Par Pocket-lint International Promotion · 7 Juin 2022

Écrit par Maggie Tillman.