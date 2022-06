Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple a révélé son dernier système d'exploitation Mac, macOS Ventura, lors de sa conférence annuelle des développeurs.

Le système d'exploitation qui équipe la gamme Mac de l'entreprise, comme le nouveau MacBook Air, sera doté de nombreuses fonctionnalités et améliorations. Il s'agit notamment d'une nouvelle façon de faire du multitâche et d'une volonté de transformer les gammes d'ordinateurs de bureau et d'ordinateurs portables de la société en alternatives viables aux jeux sur PC.

En ce qui concerne le multitâche, une nouvelle fonctionnalité appelée Stage Manager fait son apparition. Elle est conçue pour résoudre le problème de l'ouverture de trop d'applications dans des fenêtres individuelles.

Elle vous permet de regrouper les applications en groupes qui restent visibles pendant que vous travaillez sur d'autres. Vous pouvez ensuite facilement les faire remonter dans la fenêtre principale.

Comme elle le fait avec ses systèmes d'exploitation iOS, la société a également amélioré la suite d'applications incluses dans le système d'exploitation.

Cela inclut des capacités telles que la possibilité de programmer des e-mails. Elle a considérablement amélioré la fonctionnalité de recherche dans Mail et propose également des groupes d'onglets partagés dans Safari, ce qui vous permet de partager et de collaborer à des recherches sur le Web avec vos amis et votre famille.

Parallèlement, Continuity aura la possibilité de transférer les appels FaceTime entre les appareils. Et une nouvelle fonctionnalité appelée Continuity Camera vous permet d'utiliser la caméra de votre iPhone comme webcam sur votre Mac sans avoir à brancher quoi que ce soit.

La mise à jour macOS Ventura d'Apple prendra également en charge une nouvelle technologie de sécurité appelée PassKey/ Celle-ci supprime la nécessité de stocker les mots de passe sur le web. Elle utilise vos identifiants FaceID et Touch ID pour accéder à vos sites favoris s'ils prennent en charge la nouvelle technologie standard de l'industrie.

Les nouvelles fonctionnalités seront disponibles plus tard cette année, lors de la sortie de macOS Ventura. Cependant, la société n'a rien mentionné au sujet des améliorations tant décriées apportées à la zone des paramètres du logiciel système pour l'aligner sur iOS.

Il sera disponible en version bêta publique vers le mois de juillet, avant d'être disponible pour les utilisateurs de Mac en septembre.

Meilleur VPN 2022 : Les 10 meilleures offres de VPN aux États-Unis et au Royaume-Uni Par Roland Moore-Colyer · 6 Juin 2022

Écrit par Stuart Miles. Édité par Rik Henderson.