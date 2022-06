Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La conférence annuelle WWDC d'Apple a lieu plus tard dans la journée, et sa keynote devrait dévoiler le passage à iOS 16 ainsi que ses autres systèmes d'exploitation sur différentes plateformes, comme d'habitude.

Cependant, la WWDC est aussi parfois l'occasion pour Apple de dévoiler des produits, et des rumeurs circulent depuis des mois selon lesquelles la société présenterait cette année une refonte totale du MacBook Air.

Cette possibilité a été réaffirmée par Mark Gurman, journaliste chevronné du secteur, dans sa dernière lettre d'information. Ses sources indiquent qu'Apple prépare l'ordinateur portable depuis un certain temps, mais qu'il souffre de retards dus à des pénuries liées à une pandémie.

Cela signifie que si le MacBook Air peut encore être dévoilé, il s'attend à ce que toute annonce reconnaisse un nombre limité d'unités dans un premier temps, ou implique une date de sortie réelle qui est un peu plus éloignée que ce qu'Apple offre normalement.

Cela pourrait être décevant pour certains, si c'est exact, mais ce sera tempéré par ce qui, espérons-le, sera une refonte intéressante, qui devrait comporter un nouveau chargement MagSafe, des spécifications mises à jour et un look entièrement nouveau qui se rapproche de la ligne MacBook Pro plus massive.

Heureusement, nous n'avons pas à attendre longtemps - nous saurons si tout cela est proche de la réalité plus tard dans la journée lorsque Apple tiendra sa keynote.

Écrit par Max Freeman-Mills.