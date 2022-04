Un iMac équipé du M3 d'Apple en préparation ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple développe le processeur M3 en même temps que le M2 si l'on en croit la dernière rumeur, qui affirme qu'Apple travaille déjà sur un iMac équipé du M3.

Bien sûr, comme il s'agit de la troisième génération d'ordinateurs à système sur puce de la série M, il était peu probable qu'une telle machine fasse son apparition cette année. Et ce fait est également souligné.

On affirme que nous ne verrons pas d'iMac M3 avant la fin de l'année prochaine (2023) au plus tôt, ce qui signifie qu'il pourrait même ne pas apparaître avant 2024.

L'information provient de la lettre d'information Power On de Mark Gurman pour Bloomberg, qui révèle principalement des détails sur la prochaine série d'iPhones lancée cette année.

En outre, il réitère ses attentes concernant la génération de machines M2, et dit qu'il s'attend toujours à un nouveau MacBook Air, un nouveau MacBook Pro et un Mac mini, tous alimentés par une nouvelle puce M2.

À un moment donné, ces machines seront rejointes par des ordinateurs portables MacBook Pro de 14 et 16 pouces équipés des puces M2 Pro et M2 Max, ainsi que par un nouveau Mac Pro doté d'une double puce M2 Ultra. Il prévoit également un nouvel iMac Pro à un moment donné, bien que les détails à ce sujet soient rares.

Pour en revenir à l'iMac, il s'agit de l'une de ces mises à niveau qui n'ont aucun sens. L'appareil de 24 pouces aux couleurs vives, récemment redessiné, a été l'un des produits les plus chauds lancés dans la nouvelle ère de la série M d'Apple. Elle offrait un processeur optimisé et puissant dans un boîtier soigné, minimaliste et coloré.

D'une certaine manière, c'était comme si Apple revenait à ses premières racines, lorsqu'elle avait lancé le tout premier iMac, avant l'arrivée de l'iPod et de l'iPhone.

Le processeur M3 qu'il contient signifie sans aucun doute qu'il sera plus puissant, mais nous ne connaissons pas encore les détails exacts de l'amélioration des performances. Apple n'a même pas encore annoncé la deuxième génération de puces M, donc essayer de deviner les détails de la troisième serait un exercice infructueux.

Écrit par Cam Bunton.