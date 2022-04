Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple est en train de développer neuf nouveaux Macs équipés de processeurs M2, selon un nouveau rapport qui s'appuie sur les journaux des développeurs.

Mark Gurman, de Bloomberg, affirme que la plupart des modèles Mac d'Apple, à l'exception du nouveau Mac Studio et des iMacs, seront mis à niveau. Il a vu des preuves de l'existence d'un MacBook Air équipé d'un GPU à 10 cœurs et d'un MacBook Pro M2 d'entrée de gamme avec les mêmes spécifications. Les MacBook Pro 14 et 16 pouces, ainsi que les nouveaux Mac Mini et Mac Pro, pourraient également recevoir la nouvelle génération de silicium Apple.

Il y aura probablement des variantes M2 Pro et M2 Max de la puce M2. La Max aura 12 cœurs de processeur et 38 cœurs graphiques (deux cœurs de processeur et six cœurs de GPU). Le M2 Pro, en particulier, pourrait être une option pour le Mac Mini.

Si l'on additionne tous ces éléments, le MacBook Air, un Pro d'entrée de gamme, deux modèles de Mini, deux modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces (avec des puces Pro et Max, respectivement), et le Mac Pro de bureau sont tous prêts à être mis à niveau avec des processeurs M2, a déclaré Gurman. Il est à noter qu'il n'est fait mention d'aucun modèle d'iMac.

On peut supposer que Gurman a glané ces informations à partir de la fuite de journaux de développeurs montrant qu'Apple teste les ordinateurs équipés de processeurs M2 avec des applications tierces. Toutefois, Bloomberg doit disposer d'autres sources, car il a également indiqué qu'"au moins deux Mac" pourraient être lancés "vers le milieu de l'année". Savez-vous ce qui se passe en juin ? La conférence mondiale des développeurs d'Apple.

Peut-être entendrons-nous parler de nouveaux Macs à la WWDC 2022.

Écrit par Maggie Tillman.