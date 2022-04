Deux nouveaux Mac sont annoncés pour la WWDC, le MacBook Air M2 et l'.... ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple organisera son événement annuel WWDC à partir du 6 juin 2022 et annoncera sans doute iOS 16 et l'autre famille de systèmes d'exploitation de nouvelle génération de sa gamme.

Elle dévoilera également deux nouveaux Mac, dit-on, et quelques appareils dont la sortie est annoncée peu après.

Un MacBook Air M2 fait l'objet de rumeurs depuis un certain temps, il est donc plus que probable qu'il s'agisse de l'un d'entre eux, mais qu'en est-il de l'autre ?

Mark Gurman, de Bloomberg, écrit dans la dernière édition de sa lettre d'information Power On, largement centrée sur Apple, que nous devrions nous attendre à deux Mac, MacBook Air compris : "On me dit que deux nouveaux Macs vont arriver vers le milieu de l'année ou au début du second semestre. L'un d'eux sera probablement le nouveau MacBook Air."

Cela soulève la question de l'autre.

En plus d'un nouveau Air, Gurman pense qu'Apple travaille sur une mise à jour des modèles Mac mini et iMac 24 pouces. Un remplacement pour le MacBook Pro 13 pouces pourrait également être dans les cartons.

Cependant, nous avons souvent dit sur Pocket-lint que nous nous attendons à ce qu'un nouveau Mac Pro soit annoncé bientôt et la WWDC semble être le bon endroit pour cela.

Quoi qu'il en soit, vous pourrez assister à la WWDC virtuelle en juin prochain sur Pocket-lint.

Écrit par Rik Henderson.