(Pocket-lint) - Apple est sur le point de dévoiler la prochaine génération d'appareils MacBook Air plus tard cette année, après avoir initialement prévu une annonce pour les ordinateurs portables au début de 2022.

C'est selon Mark Gurman de Bloomberg, qui, dans sa dernière newsletter Power On , indique que le géant de Cupertino a maintenant modifié le calendrier de sortie du M2 MacBook Air et du MacBook Pro .

Gurman note qu'Apple avait initialement prévu un nouveau MacBook Air avec "un tout nouveau design, MagSafe, la puce M2 et plus" fin 2021 ou début 2022, bien que cela ait maintenant glissé au second semestre 2022.

Apparemment, il est donc probable que nous puissions nous attendre à ce que les modèles M2 MacBook Air débarquent vers septembre, octobre ou novembre.

Le MacBook Pro, en revanche, sera principalement laissé seul jusqu'en 2023, selon Gurman.

Dans la newsletter, il est suggéré qu'une mise à jour des modèles 14 pouces et 16 pouces repensés qui ont été lancés fin 2021 arrivera probablement l'année prochaine, avec les puces M2 Pro et M2 Max.

Il est cependant possible que le modèle Pro d'entrée de gamme actuel de 13 pouces soit actualisé avec une puce M2 plus tard cette année.

Tout cela brosse un tableau similaire à celui rapporté par 9to5Mac plus tôt ce mois -ci – la seule différence notable étant la suggestion du point de vente selon laquelle le surnom « Pro » sera abandonné pour uniquement « MacBook ».

Si cela est vrai - et il convient de souligner que nous sommes loin de le savoir avec certitude - cela signifierait également qu'Apple se penche vers un cycle de mise à jour tous les deux ans pour sa gamme Mac.

Étant donné qu'il a pratiquement effectué une cure de jouvence Apple Silicon sur tous les modèles de l'écosystème Mac, il serait logique qu'il commence à revenir à la deuxième génération.

Restez à l'écoute pour plus de rumeurs sur le MacBook au fur et à mesure que nous les entendons.

Écrit par Conor Allison.