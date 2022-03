Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - On pense qu'Apple travaille sur une puce M2, un successeur de la puce M1 , et plusieurs rapports ont affirmé qu'elle serait utilisée dans un MacBook Air actualisé et une nouvelle version du MacBook Pro 13 pouces. Maintenant, 9to5Mac a réitéré ces rumeurs, affirmant qu'Apple présentera deux nouveaux ordinateurs portables avec la puce M2 plus tard cette année.

Plus précisément, 9to5Mac a déclaré qu'Apple introduirait un ‌ MacBook Air‌ et un MacBook Pro 13 pouces - tous deux fonctionnant sur ‌M2‌. Le site a de solides antécédents en matière de prévision de la feuille de route des produits Apple. Mais l'analyste Apple Ming-Chi Kuo est également excellent dans ce domaine - et 9to5Mac a déclaré que sa récente affirmation selon laquelle le ‌MacBook Air‌ de nouvelle génération utiliserait soit le ‌M1‌ ou une version mise à jour n'est pas vraie. Alors que Kuo a déclaré que le nouveau MacBook Air aura une puce M1 mise à jour, 9to5Mac a affirmé que ses "sources fiables" ont déclaré que la machine était en cours de développement avec la puce M2.

Gardez à l'esprit que Mark Gurman de Bloomberg, qui écrivait pour 9to5Mac, a également récemment signalé que le MacBook Air verra une refonte complète cette année.

En ce qui concerne le MacBook Pro 13 pouces, 9to5Mac a déclaré qu'Apple pourrait abandonner le bit "Pro" et appeler le nouvel ordinateur portable un "MacBook". Il n'y a pas de date de sortie pour ces machines M2‌, mais elles sortiront probablement plus tard en 2022. Nous doutons qu'elles arrivent avant la WWDC cet été , quand Apple annoncera ses dernières mises à jour logicielles.

La société réserve généralement les lancements de matériel pour le printemps et l'automne. Il vient d'organiser un événement en mars, où il a annoncé un nouveau Mac Studio et un écran , iPad Air et iPhone SE.

Écrit par Maggie Tillman.