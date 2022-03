Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le site Web d'Apple indique que le nouveau moniteur coûteux est compatible avec une large gamme de Mac et certains iPad également, mais il n'y a aucune mention de produits non Apple.

Étant donné que le nouveau Studio Display utilise Thunderbolt 3 , vous supposeriez que les appareils Windows capables pourraient également tirer parti du moniteur.

The Verge rapporte que c'est effectivement le cas et lorsqu'il est branché sur un PC Windows , le moniteur agira comme prévu avec sa webcam et ses haut-parleurs intégrés.

Cependant, attendez-vous à quelques mises en garde, le site Web indique que "les fonctionnalités de la caméra Studio Display et les mises à jour du micrologiciel nécessitent une connexion à un Mac".

Bien qu'Apple ait confirmé que la webcam ressemblerait à une caméra USB normale, les fonctionnalités logicielles telles que Center Stage ne seront pas disponibles.

Les autres fonctionnalités liées à MacOS ne seront pas non plus disponibles, y compris les fonctionnalités Spatial Audio et Siri .

Si vous basculez régulièrement entre un MacBook pour le travail et un PC pour les jeux, le Studio Display est peut-être devenu beaucoup plus attrayant.

Il est cependant important de vérifier les spécifications Thunderbolt 3 de votre machine (si elle le prend en charge en premier lieu), car de nombreux appareils ne peuvent pas gérer la sortie d'un signal 5K 60Hz.

Pour la plupart des utilisateurs de PC, le manque de prise en charge de la mise à jour du micrologiciel sera probablement un facteur décisif.

Dans ce cas, nous vous recommandons de regarder plutôt le MSI Prestige 341WU ou le LG Ultrafine 5K . Bien que nous devions admettre, ni l'un ni l'autre ne sont aussi jolis que le modèle Apple.

Écrit par Luke Baker.