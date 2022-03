Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lors de son événement printanier, Apple a annoncé un ordinateur de bureau Mac Studio et un écran Retina 5K de 27 pouces pour l'accompagner, appelé Studio Display.

Il présente une conception presque entièrement écran, avec des bordures fines, un boîtier en aluminium et un profil mince.

Le support intégré vous permet d'incliner l'écran jusqu'à 30 degrés et vous pouvez régler sa hauteur en fonction de votre espace de travail. Apple a déclaré avoir chargé Studio Display avec un "bras de contre-balancement" pour que l'écran se sente en apesanteur. Il existe même une option d'adaptateur VESA qui vous permet de monter l'écran en orientation paysage ou portrait. L'écran lui-même offre 218 pixels par pouce, 600 nits de luminosité et prend en charge plus d'un milliard de couleurs. Il a également TrueTone pour une expérience visuelle plus naturelle et un revêtement antireflet.

Il existe également une option innovante de verre à nano-texture pour minimiser davantage l'éblouissement.

L'une des choses les plus intéressantes à propos de l'Apple Studio Display est qu'il intègre une puce A13 Bionic pour alimenter l'impressionnant appareil photo et système audio. Il y a un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels - le même appareil photo qui était sur l'iPad. Il prend en charge la fonctionnalité Center Stage , de sorte que les appels vidéo et les conférences peuvent être plus attrayants. Il comprend également une gamme de "micros de qualité studio", a déclaré Apple, en plus d'un système audio haute fidélité à six haut-parleurs composé de quatre woofers antibruit et de deux tweeters hautes performances.

Et, grâce à Apple Silicon, il peut traiter le son surround multicanal. Les haut-parleurs prennent même en charge l' audio spatial pour la musique et la vidéo avec Dolby Atmos.

Quant à la façon dont le Studio Display se connecte à vos autres appareils, il dispose de trois ports USB-C qui offrent des vitesses allant jusqu'à 10 gigabits par seconde. Il y a un port Thunderbolt , qui vous permet de connecter Studio Display et tous les périphériques branchés à votre Mac avec un seul câble. Ce même câble fournit 96 watts de puissance, ce qui lui permet de recharger n'importe quel ordinateur portable Mac et même de recharger rapidement un MacBook Pro 14 pouces. Enfin, Apple a déclaré que vous pouvez connecter jusqu'à trois écrans Studio à votre MacBook Pro, pour créer un espace de travail impressionnant.

Le Studio Display lui-même commence à 1 599 $ aux États-Unis et à 1 499 £ au Royaume-Uni . Ce prix comprend le support inclinable. Le support inclinable et réglable en hauteur et l'adaptateur de montage VESA sont des modules complémentaires en option. Apple a déclaré que le Studio Display et ses accessoires seront disponibles à l'achat à partir du 18 mars 2022.

Apple lance également une nouvelle option de couleur argent et noir pour le Magic Keyboard avec Touch ID, le Magic Trackpad et la Magic Mouse pour compléter le Studio Display.

Écrit par Maggie Tillman.