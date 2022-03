Apple Mac Studio dit être un Mac Mini pro

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple travaillerait sur une version suralimentée du Mac Mini pour une sortie dans les "mois à venir".

L' Apple Mac Studio pourrait s'intégrer dans la gamme d'ordinateurs de l'entreprise entre un nouveau Mac Mini et le Mac Pro.

On dit qu'il est basé sur le style de boîtier plus petit du Mini mais qu'il a un matériel considérablement amélioré, avec 9to5Mac écrivant qu'il y a deux modèles en développement - un avec une puce M1 Max et un avec une nouvelle puce Apple Silicon . Cela pourrait être le M2 qui devrait être lancé lors de l'événement "Peek Performance" de demain ou de la WWDC 2022 cet été.

Des sources ont également déclaré au site d'information centré sur Apple que le Mac Studio porte actuellement le nom de code interne de J375.

Plus tôt cette année, l'expert Apple Mark Gurman a affirmé qu'Apple travaillait sur un Mac Pro plus petit piloté par le nouveau Apple Silicon. Il s'agit très probablement du Mac Studio, ou quel que soit son nom.

Le nouvel appareil s'intègre également à un autre produit supposé d'Apple - ce qu'on appelle l'Apple Studio Display. Il s'agit d'un moniteur de niveau professionnel à plus haute résolution qui pourrait remplacer le Pro Display XDR.

Nous espérons en savoir plus dans les semaines à venir.

Meilleur VPN 2021 : Les 10 meilleures offres VPN aux États-Unis et au Royaume-Uni Par Roland Moore-Colyer · 14 Septembre 2021 Que vous cherchiez à utiliser un VPN pour assurer votre sécurité en ligne ou des sites géo-déverrouillés, nous avons ce quil vous faut avec

Écrit par Rik Henderson.