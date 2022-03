Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Un nouveau rapport a étayé les affirmations selon lesquelles Apple travaille sur un tout nouvel appareil à écran tactile pliable - un appareil qui combine essentiellement le MacBook et l' iPad .

Suite à un récent rapport de l'analyste DDSC Ross Young, qui indiquait qu'Apple explorait la possibilité d'un appareil pliable de 20 pouces avec un écran tactile, Mark Gurman de Bloomberg a maintenant corroboré la rumeur dans sa newsletter Power On.

Le produit serait encore à des années d'un éventuel lancement sur le marché, mais Apple serait en pourparlers avec des fournisseurs de la catégorie sur les détails d'un pliable de 20 pouces.

Il est tout à fait possible que la nouvelle gamme de produits soit prévue pour remplacer à terme l'iPad et le MacBook, bien que le fait qu'un modèle de 20 pouces soit apparemment sur la table pourrait également le voir arriver comme une toute nouvelle catégorie de produits pour la société Cupertino, également .

Selon la newsletter de Gurman, l'appareil hybride pourrait également arriver en même temps que quelques autres nouvelles catégories de produits de haut niveau et de longue date pour Apple.

"La société pourrait opter pour un écran pliable de 20 pouces attaché à un clavier physique, ou simplement avoir un côté de l'écran servant de clavier virtuel. On me dit qu'Apple a en effet exploré un MacBook/iPad pliable à double écran hybride qui adopterait la deuxième approche.Il troquerait le clavier physique et le trackpad pour une base entièrement tactile.

"Si tel est le cas, Apple pourrait lancer un produit perturbateur comme celui-ci vers 2026, c'est-à-dire à peu près la période à laquelle il pourrait même lancer son projet tant attendu de lunettes Apple Car et AR", a-t-il déclaré.

Puisque c'est la deuxième fois en autant de semaines que des chuchotements autour de l'appareil hybride font surface, sa légitimité est certainement croissante. Cependant, cela vaut également la peine de mettre en perspective ces rumeurs. Étant donné que le lancement proposé pour le produit est encore dans de nombreuses années, il reste encore beaucoup de temps pour que cela soit abandonné, retardé ou même modifié au-delà de toute reconnaissance.

De retour ici et maintenant, bien sûr, il convient de souligner qu'Apple se prépare pour un événement en mars - peut-être pour annoncer l'arrivée des modèles de MacBook M2 .

Restez à l'écoute pour en savoir plus au fur et à mesure que nous l'obtenons.

Écrit par Conor Allison.