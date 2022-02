Quand Apple annoncera-t-il de nouveaux Mac avec des puces M2 ? Bientôt, peut-être

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple prévoit de sortir plusieurs nouveaux Mac avec des processeurs mis à niveau au cours du premier semestre de l'année.

Selon le journaliste de Bloomberg Mark Gurman via la newsletter Power On, Apple pourrait lancer un MacBook Pro 13 pouces, un Mac Mini, un iMac 24 pouces et un MacBook Air repensé - tous exécutant la puce M2 supposée être légèrement CPU plus rapide que la puce M1 d'origine. Il conserve la même architecture à huit cœurs, mais ses cœurs graphiques peuvent être augmentés à neuf ou 10.

Quant à savoir quand ces nouveaux Mac arriveront, au moins un nouveau modèle de Mac devrait faire ses débuts lors d'un événement qui n'a pas encore été annoncé le 8 mars 2021.

Gurman pense que deux des plus anciens Mac Apple Silicon de la gamme actuelle - le MacBook Pro et le Mac mini d'entrée de gamme - seront probablement les prochains à être mis à jour. Le Mac Mini, en particulier, pourrait être mis à niveau avec un M1 Pro et une option M2. Gurman s'attend également à ce qu'un iMac Pro plus grand avec des puces M1 Pro et M1 Max succède à son iMac Pro 27 pouces existant, tandis qu'un Mac Pro plus petit arrivera "avec l'équivalent de deux ou quatre puces M1 Max". Mais Apple pourrait attendre mai ou juin 2022 pour annoncer une autre série de versions Mac.

Donc, pour clarifier, vous vous attendez à une ou deux nouvelles versions de Mac en mars, suivies quelques mois plus tard par d'autres nouveaux Mac.

Apple a également d'autres annonces matérielles dans sa manche pour son événement de mars. Il est prévu de dévoiler un iPhone SE 5G et un iPad Air 5G. Il publiera également iOS 15.4 avec Face ID compatible avec les masques.

Un iPhone 14 et une Apple Watch Series 8 ne devraient pas arriver avant la fin de 2022. Au-delà de cela, en 2023, Gurman pense qu'Apple pourrait publier des versions Pro et Max de la puce M2 aux côtés du M3.

Gardez à l'esprit que cela fait plus d'un an qu'Apple a annoncé pour la première fois sa première puce M1 interne , qui a ensuite été suivie par les variantes M1 Pro et M1 Max.

Écrit par Maggie Tillman.