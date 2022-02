Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Certaines premières rumeurs évoquaient une sortie potentielle au printemps 2022 pour un nouvel iMac Pro avec un écran mini-LED , mais cela semble avoir été retardé.

L'analyste de la chaîne d'approvisionnement, Ross Young, s'attend à ce que le nouvel iMac Pro soit lancé au cours de l'été, au plus tôt.

Ross Young a un excellent palmarès et a été le seul analyste à signaler que les MacBook Pro 2021 comporteraient des panneaux mini-LED .

Dans un article sur Twitter et dans le rapport hebdomadaire de Display Supply Chain Consultants , Young a expliqué que le nouvel iMac Pro comportera toujours un rétroéclairage mini-LED, mais avec moins de zones que sur les mini-LED iPad et Macbook Pro .

Comme nous l'avons signalé dans le DSCC Weekly d'aujourd'hui, nous ne nous attendons plus à ce que l'Apple iMac Pro soit lancé au printemps. Ressemble plus à l'été. Toujours avec un rétroéclairage MiniLED, mais moins de MiniLED/zones que dans les iPad/MacBook Pro. – Ross Young (@DSCCRoss) 31 janvier 2022

Dans le rapport, Young a expliqué plus en détail "À la fin de l'année dernière, nous avons indiqué qu'un nouvel iMac Pro mini-LED arriverait en 2022. Nous pensions qu'il arriverait au printemps, mais nous entendons maintenant que ce pourrait être l'été. Bien sûr, il pourrait être retardé davantage à l'automne. L'un des défis d'approvisionnement d'Apple avec ce produit est d'obtenir plus de MiniLED.

"En termes d'affichage, nous entendons dire qu'il n'y a peut-être pas autant de zones de mini-LED et de mini-LED que ce que l'on peut trouver sur l'iPad Pro et les MacBook Pro. Nous nous demandons également s'il s'agira d'IGZO ou non. Je dirais Je ne le pense pas, car la consommation d'énergie est moins préoccupante et il y aurait peu d'avantages à limiter le rafraîchissement sur un moniteur jusqu'à 24 Hz comme IGZO peut le faire."

Meilleur VPN 2021 : Les 10 meilleures offres VPN aux États-Unis et au Royaume-Uni Par Roland Moore-Colyer · 14 Septembre 2021 Que vous cherchiez à utiliser un VPN pour assurer votre sécurité en ligne ou des sites géo-déverrouillés, nous avons ce quil vous faut avec

Si les découvertes de Young s'avèrent vraies, nous pensons que le nouvel iMac Pro sera probablement annoncé lors de la WWDC 2022 en juin, mais seul le temps nous le dira.

Écrit par Luke Baker.