(Pocket-lint) - En 2020, Apple a lancé sa propre puce, la M1, inaugurant une nouvelle ère pour le Mac. Pour 2021, le silicium dApple se développe avec encore plus de puissance, avec les options M1 Pro et M1 Max - et non M1X comme on le dit - venant sur les derniers modèles de MacBook Pro.

Alors, à quoi servent les nouvelles puces M1 ? M1 Pro et M1 Max utilisent le même processus 5 nm que M1, mais larchitecture est considérablement mise à léchelle, ce qui signifie beaucoup plus de potentiel CPU et GPU et beaucoup plus de bande passante mémoire. Voici une ventilation rapide :

M1 : CPU 8 cœurs, GPU 7 ou 8 cœurs, bande passante mémoire de 68 Go/s, jusquà 16 Go de mémoire unifiée

M1 Pro : CPU 8 ou 10 cœurs, GPU 14 ou 16 cœurs, bande passante mémoire de 200 Go/s, jusquà 32 Go de mémoire unifiée

M1 Max : CPU 10 cœurs, GPU 32 cœurs, bande passante mémoire de 400 Go/s, jusquà 64 Go de mémoire unifiée

Comme vous pouvez le voir dans le résumé ci-dessus, M1 Pro sappuie sur M1 avec plus de cœurs de processeur, pour une puissance de calcul jusquà 70 % supérieure et un doublement du GPU pour deux fois les performances graphiques.

M1 Max prend cette étape M1 Pro et double à nouveau: son GPU à 32 cœurs est deux fois celui du Max et quatre fois celui du M1 dorigine. Il y a plus de mémoire unifiée disponible ici - jusquà 64 Go - que nimporte quelle autre configuration dordinateur portable na jamais offert auparavant.

Ces nouvelles puces seront disponibles dans le cadre de lactualisation du MacBook Pro 2021 dApple, avec de tout nouveaux modèles 16 pouces et 14 pouces qui arriveront sur le marché dans un avenir proche.