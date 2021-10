Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a publié deux nouvelles versions de lordinateur portable MacBook Pro lors de son événement " Unleashed " qui se tiendra aux côtés du MacBook Pro 13 pouces M1 actuel de la société.

Les deux nouveaux modèles seront disponibles dans deux nouvelles tailles : 16 pouces et 14 pouces, et remontent le temps sur de nombreuses fonctionnalités qui ont été supprimées au fil des ans.

La nouvelle gamme MacBook Pro 2021 abandonnera la Touch Bar, ajoutera une prise HDMI et un lecteur de carte SDXC, et verra le retour de ladaptateur de charge MagSafe aux côtés de trois prises USB-C Thunderbolt.

Le nouveau MacBook Pro introduira également une encoche en haut de lécran, similaire à liPhone, dans le but dobtenir plus despace décran dans un appareil encore portable. Le modèle 16 pouces sera livré avec un écran de 16,2 pouces, mais sera toujours dans un boîtier de taille similaire au précédent modèle MacBook Pro 16 pouces, tandis que le modèle 14 pouces aura un écran de 14,2 pouces de taille similaire à lancien modèle de 13 pouces.

Les nouveaux modèles seront alimentés par les nouveaux processeurs Apple M1 Pro et M1 Max de la société et tous deux seront dotés de la technologie ProMotion de la société que lon trouve sur les appareils iPad Pro et iPhone 13 Pro. Les deux utiliseront la technologie daffichage Mini LED.

Le modèle 14 pouces se déclinera en deux variantes standard mais pourra également être personnalisé. Le modèle dentrée de gamme comprendra 16 Go de mémoire, 512 Go de stockage SSD et le processeur M1 Pro avec un processeur à 8 cœurs et un GPU à 14 cœurs.

Le modèle 16 pouces aura trois variantes de départ. Le modèle dentrée de gamme sera également livré avec 16 Go de mémoire, 512 Go de stockage SSD mais avec un processeur à 10 cœurs et un GPU à 16 cœurs. Ceux qui souhaitent pousser le bateau peuvent opter pour une variante standard qui comprend un processeur à 10 cœurs, un GPU à 32 cœurs, 32 Go de mémoire et un lecteur SSD de 1 To.

Si vous voulez aller plus loin, Apple vous dit que vous pouvez. Il y a jusquà 8 To de stockage, 64 Go de mémoire.

Pour ceux qui aiment les vidéoconférences en déplacement, il existe désormais une caméra frontale 1080p f/2.0 pour de meilleures performances en basse lumière et un réseau amélioré de trois micros avec un système audio à six haut-parleurs, avec deux tweeters et quatre woofers, des basses renforcées, avec des tons plus bas pris en charge.

Lautonomie de la batterie est annoncée à 17 heures de visionnage de vidéos pour le modèle 14 pouces et à 21 heures de visionnage de vidéos avec le modèle 16 pouces.

Meilleur VPN 2021 : Les 10 meilleures offres VPN aux États-Unis et au Royaume-Uni Par Roland Moore-Colyer · 18 Octobre 2021

Les deux prendront en charge la charge rapide qui promet 50 % de charge en 30 minutes.

Les nouveaux modèles seront disponibles à partir du 26 octobre et les prix commenceront à 1 999 $ pour le modèle 14 pouces et à 2 499 $ pour le modèle 16 pouces. Au Royaume-Uni, les prix commenceront respectivement à 1 899 £ et 2 399 £. Ceux qui souhaitent cocher toutes les cases pourront dépenser jusquà 5 899 £ pour le modèle 16 pouces entièrement spécifié au Royaume-Uni et 6 099 $ aux États-Unis.

Le modèle M1 13 pouces de lannée dernière restera en vente.