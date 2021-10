Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple organise son événement « Unleashed » aujourdhui - le 18 octobre - où il est fortement attendu de lancer de nouveaux MacBook Pro dans des options daffichage de 14 pouces et 16 pouces. La dernière rumeur suggère que lévénement verra également l annonce des AirPods 3 tant attendus, ainsi quun Mac mini.

Selon Dylandkt ( via 9to5Mac ), les MacBook Pro seront équipés décrans miniLED, de petits cadres sans logo inférieur, dune webcam 1080p et les modèles 14 et 16 pouces offriront une configuration de base M1X.

Dylankt a également déclaré que les deux modèles de MacBook Pro offriront 16 Go de RAM et 512 Go de stockage comme option de base, quils auront une nouvelle brique de charge et quil y aura des prix similaires entre les deux modèles. Il y a également eu une rumeur reprise par AppleInsider qui suggère que les modèles pourraient venir avec un écran à encoches comme liPhone 13, bien quils noffrent pas Face ID et resteront avec Touch ID .

En ce qui concerne le Mac mini, Dylankt suggère quil fonctionnera sur la puce M1X et se lancera aux côtés des MacBook Pro, bien quil nait pas fourni plus de détails. Les rumeurs précédentes ont suggéré une refonte cependant.

En ce qui concerne les AirPods 3, Dylankt a déclaré que les écouteurs arriveraient à lévénement "Unleashed" avec un design similaire à celui des AirPods Pro mais sans les embouts auriculaires.

Juste pour répéter, les AirPods 3 auront un design similaire à celui des AirPods Pro, juste sans embouts auriculaires. Les astuces se sont avérées être une pièce jointe facultative sur un premier prototype, mais les fuites récentes ne montrent pas ces astuces, il est donc probable quelles ne viennent pas. – Dylan (@dylandkt) 17 octobre 2021

