Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces d Apple pourraient présenter un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un mini écran LED.

Cest selon une nouvelle astuce de Ross Young, analyste pour Display Supply Chain Consultants, avec l événement Apple Unleashed récemment annoncé le 18 octobre qui devrait également marquer larrivée des prochains ordinateurs portables Apple.

Ce nest pas la première fois que nous voyons des signes pointant vers le tout nouvel écran - en fait, les suggestions de deux modèles de MacBook Pro dotés de la technologie décran Mini LED remontent à décembre dernier - mais cela représente le premier indice dun Taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Les fournisseurs de panneaux sont les mêmes entre liPad Pro et le MacBook Pro - LG Display et Sharp. En attendant une technologie similaire - fonds de panier en oxyde, rétro-éclairage miniLED et taux de rafraîchissement de 120 Hz. MiniLED, 100% confirmé. – Ross Young (@DSCCRoss) 12 octobre 2021

Suite à lannonce officielle de lévénement dApple, Young a noté sur Twitter que ces nouveaux appareils MacBook Pro présenteront un mélange similaire aux écrans 12,9 pouces de liPad Pro , et que les informations sur la Mini LED étaient « 100% confirmées ».

Si le taux de rafraîchissement savère être élevé à 120 Hz, les modèles MacBook Pro saligneraient à la fois sur liPad, doté de la technologie daffichage ProMotion depuis quelques années, et sur l iPhone 13 Pro dévoilé le mois dernier.

Il reste naturellement à voir comment Apple naviguerait dans les subtilités dun écran 120 Hz, tels que les modes déconomie dénergie, mais nous avons beaucoup dautres rumeurs concernant ces modèles. Des informations sur la batterie pour les modèles 14 pouces et 16 pouces ont été divulguées en juin et, plus récemment, nous avons même eu des rendus qui nous donnent une idée approximative de lapparence de la nouvelle gamme MacBook Pro .

Meilleur ordinateur portable 2021 : meilleurs ordinateurs portables généraux et premium pour travailler à domicile et plus encore Par Dan Grabham · 13 Octobre 2021

Pour toutes les informations confirmées, il faudra attendre lévénement Unleashed du 18 octobre, comme on dit. Restez à lécoute, car nous couvrirons toutes les annonces clés de lévénement.