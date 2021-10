Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a officiellement confirmé que le 18 octobre est la date à laquelle la société organisera son prochain événement médiatique, où le géant de Cupertino devrait dévoiler une série de nouveaux MacBook Pro redessinés de 14 et 16 pouces.

Parmi les autres introductions potentielles, citons un iMac encore plus grand avec un écran de plus de 32 pouces doté dun puissant silicium Apple et peut-être même un tout nouveau Mac mini et MacBook Air. Cependant, ces deux derniers sont moins évidents que lintroduction infaillible dune nouvelle gamme de MacBook.

Apple MacBook Pro 2021 : caractéristiques, caractéristiques, rumeurs et actualités des 14 et 16 pouces

Le nouveau Mac mini reçoit enfin la grande refonte quil mérite

En ce qui concerne tous les indices pouvant être extraits du graphique de linvitation, il ny a pas grand-chose à part un logo Apple qui semble voyager à la vitesse de la lumière, ce qui, compte tenu de la puissance que la puce M1 la plus basique dApple peut atteindre, ces nouvelles hautes performances Les unités M1X attendues la semaine prochaine apporteront sûrement une puissance époustouflante.

Pocket-lint a passé plus dun an à compiler toutes les informations connues concernant les prochaines séries de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces dApple, donc si vous souhaitez consulter notre résumé complet, appuyez ici .

Quant à la possibilité dun nouveau Mac mini, nous avons écrit à quoi sattendre il y a quelques mois à peine, que vous pouvez lire ici .