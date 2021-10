Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les discussions autour des séries MacBook Pro M1X 14 pouces et 16 pouces, radicalement repensées et puissantes, se déroulent depuis plus dun an à ce stade. Pourtant, néanmoins, les machines devraient enfin être révélées et lancées plus tard dans le mois doctobre, affirme Mark Gurman de Bloomberg – le leaker Apple le plus fiable de toute lindustrie.

Apple, qui vient de commencer son événement médiatique «California Streaming» où ils ont dévoilé le dernier iPhone, a toujours semblé quils avaient prévu un deuxième événement pour 2021 dans leur manche compte tenu des rumeurs continuelles dune refonte majeure des ordinateurs portables depuis la sortie du premier MacBook Pro en silicium dApple à la fin de lannée dernière.

Initialement, certains initiés pensaient quApple organiserait deux événements au cours du seul mois de septembre, mais le changement de calendrier indique que la société voulait attendre au moins 30 jours pour laisser les deux événements respirer deux-mêmes.

Pocket-lint a passé des mois à compiler toutes les rumeurs, fuites et informations concernant la prochaine gamme de MacBook Pro, que vous pouvez vérifier par vous-même ici .

Au cas où vous seriez hors de la boucle, Apple devrait lancer une gamme de nouveaux ordinateurs portables colorés dans des tailles plus optimisées de 14 pouces et 16 pouces à travers sept options de finition, avec le retour du port de charge magnétique MagSafe (à côté de la suite possibilité dutiliser lUSB-C si vous le souhaitez), un lecteur de carte SD et le largage de la TouchBar très malade.

On sattend également à ce que ces nouveaux modèles voient leur prix augmenter, alors si vous êtes intéressé, commencez à économiser.