Le nouveau MacBook Air entrera en production en 2022

(Pocket-lint) - Le MacBook Air reste lun des produits les plus populaires et emblématiques dApple, dautant plus après avoir obtenu la puce M1 dans le cadre dun rafraîchissement à la fin de 2020. Depuis lors, cependant, cest le silence radio sur lavenir de lordinateur portable.

Ce nest pas une idée révolutionnaire de suggérer quil obtiendra une nouvelle version à un moment donné assez rapidement, cependant, pour quil reste en ligne avec le reste des machines dApple. Maintenant, lanalyste chevronné Ming-Chi Kuo dit que la nouvelle version entrera en production à la mi-2022.

Kuo dit quil sattend à ce quun MacBook Air de nouvelle génération entre en production au deuxième ou au troisième trimestre de 2022, et sest déjà dit quil pourrait comporter un écran Mini LED, ce qui serait une première pour Apple (à moins que quelque chose dautres dans sa gamme lobtiennent plus tôt).

Cela ressemble à plus quun simple ajout dune puce potentielle de génération M2, donc une refonte est également prévue, mais Kuo est davis que cela suivra un modèle défini par la prochaine série de MacBooks proprement dits, donc il pourrait ne pas être trop radical au moment où il sera dévoilé.

Que cela savère exact, bien sûr, est une question de temps, comme toujours avec Apple. Comme il na pas tendance à aimer annoncer des appareils bien avant quils ne soient réellement disponibles, vous pouvez probablement vous attendre à entendre très peu de choses sur le prochain MacBook Air jusquen 2022.