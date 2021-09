Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple étudie la possibilité dajouter des fonctionnalités de suivi de la santé à un futur MacBook Pro ou MacBook Air, selon un dépôt de brevet découvert cette semaine.

Le résumé du dépôt utilise un verbiage très technique, nous nentrerons donc pas dans tout cela, cependant, lessentiel serait quApple transplante larrière dune Apple Watch - lendroit où se trouvent tous les capteurs de fonctions corporelles - et en intégrant une version similaire sur la zone du poignet dun futur ordinateur portable fabriqué par lentreprise.

Le brevet comprend une image très basique démontrant à quoi cette fonctionnalité peut ressembler, que vous pouvez voir ci-dessus.

Bien que la possibilité que ce type de technologie fasse son entrée sur les prochains MacBook Pro 14 et 16 pouces prévus cet automne soit pratiquement nulle, le PDG dApple, Tim Cook, a souligné que la plus grande contribution de lentreprise à lhumanité serait liée à la santé et à la forme physique. , donc peut-être quune poussée encore plus grande dans le suivi du corps est dans les cartes pour une révision lointaine du MacBook au cours des prochaines années.

Apple dépose un peu plus dun millier de brevets par an, et bien sûr, toutes les fonctionnalités protégées ne sont pas mises en lumière sur un produit destiné aux consommateurs.

