Apple devrait lancer un Mac mini haut de gamme repensé au cours des prochains mois

(Pocket-lint) - Apple préparerait un Mac mini haut de gamme pour le lancement au cours des prochains mois, qui offrirait un design et un hub de ports rafraîchis.

Comme indiqué par Mark Gurman de Bloomberg dans leur dernière newsletter Power On, le géant de Cupertino est sur le point de remplacer son modèle Intel de niveau professionnel, avec des suggestions selon lesquelles lappareil pourrait également être appelé «Mac mini M1X».

Il suivrait le Mac mini lancé par la société fin 2020, le premier de la gamme à comporter le propre processeur M1 dApple.

Il nest pas clair à ce stade si le futur M1X remplacerait également le M1, mais la suggestion dun attrait haut de gamme permettrait apparemment au nouveau modèle de se situer au-dessus de la génération actuelle.

"Le Mac mini est utilisé pour des tâches plus basiques comme le streaming vidéo, mais de nombreuses personnes lutilisent comme machine de développement de logiciels, comme serveur ou pour leurs besoins de montage vidéo.

"Apple le sait, alors il a conservé le modèle Intel. Eh bien, attendez-vous à ce que cela disparaisse dans les prochains mois avec un Mac mini M1X haut de gamme. Il aura un design mis à jour et plus de ports que le modèle actuel." dit Gurman.

Ce nest pas non plus la première fois que nous entendons des murmures de lindustrie dans le même sens.

Plus tôt ce mois-ci, une autre fuite de Mac mini a suggéré que la refonte inclurait une entrée HDMI et Ethernet, quatre ports Thunderbolt 4 et deux emplacements USB-A, entre autres changements de conception fondamentaux.

Si les rumeurs sont exactes, il est probable que le Mac mini M1X serait lancé aux côtés des derniers appareils MacBook, qui devraient être des modèles Pro 14 pouces et 16 pouces .

Jusquà ce que nous entendions quelque chose de ferme, nous devrons simplement rester patients.

