AppleCare+ est désormais vendu par incréments dun an pour Mac

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple vend désormais sa couverture de garantie contre les dommages accidentels AppleCare+ pour Mac par incréments dun an, comme la rapporté Mark Gurman dans sa dernière newsletter Power On .

Le mouvement ne vient pas de nulle part, car Apple propose déjà des abonnements AppleCare + dun an directement à partir dun Mac nouvellement acheté depuis environ un mois, mais maintenant loption sest élargie pour pouvoir être achetée au détail dApple. et boutique en ligne, application mobile et hotline dassistance téléphonique.

Il y a deux ans, Apple a introduit loption de sinscrire à AppleCare+ sur une base mensuelle, mais nous voyons maintenant une option qui se situe quelque part entre une période de renouvellement de 30 jours et un plan fixe de trois ans.

Bien sûr, à la manière typique dApple, le prix nest pas égal à un avec le plan traditionnel de trois ans, oh non - cette nouvelle option annuelle est légèrement majorée en fonction de la marque et du modèle que vous prévoyez. sur la couverture.

À titre dexemple, prenons lordinateur portable le plus luxueux de la gamme Apple, le MacBook Pro 16". Un plan AppleCare+ standard de trois ans coûterait 399 £ / 379 $ par an, mais avec le nouveau plan annuel, trois années consécutives à 139 $ reviendrait à plus de 40 $ de plus que dacheter le forfait complet de trois ans à lavance.Bien sûr, cette nouvelle option annuelle présente deux avantages évidents : en mesure de payer le prix complet dAppleCare + à lachat, et deuxièmement, il vous offre la possibilité dignorer le renouvellement pour une deuxième ou une troisième année si vous décidez que vous navez plus besoin de la couverture supplémentaire ou choisissez dabandonner votre machine pour une machine plus récente ou entièrement différente modèle au total.

Pour le moment, il ne semble pas que les abonnements annuels AppleCare+ pour Mac soient encore disponibles au Royaume-Uni, mais comme Apple en propose une large diffusion aux États-Unis, attendez-vous à un déploiement mondial sous peu.