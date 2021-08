Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - De loin lordinateur le plus accessible de la gamme Mac dApple, le Mac mini semble enfin bénéficier de la refonte majeure et de la mise à niveau de puissance quil mérite depuis longtemps.

Comme le dit le dicton classique, une horloge cassée a toujours raison deux fois par jour, et pour le bailleur dApple notoirement controversé Jon Prosser, cela pourrait bien être le cas ici, car une série daffirmations quil a faites concernant le prochain Mac mini ont apparemment été corroborées. par LeaksApplePro dans un tweet qui a depuis été supprimé.

Trois schémas publiés par le compte twitter @LeaksApplePro fournissent la preuve dune série de mises à niveau, y compris un châssis globalement plus petit et plus fin doté dun dessus en verre semblable au menton avant du nouvel iMac 24" sorti cette année . être transplanté du nouvel iMac au Mac mini comprend son nouveau port de charge magnétique comme MagSafe et un éventail de sept options de couleurs - bien que cette deuxième partie soit toujours en suspens.

Les schémas indiquent également linclusion dun concentrateur de ports mis à jour à larrière avec une entrée HDMI et Ethernet, quatre ports Thunderbolt 4 et deux emplacements USB-A pour couronner le tout. De manière assez choquante, il semble que la prise casque soit également configurée pour être retirée ici, car les schémas ne montrent aucun emplacement pour cela. Si vous envisagez de faire de la musique avec votre Mac mini, vous aurez probablement besoin dun adaptateur externe pour faire un vrai travail.

En termes de puissance de traitement, le jury ne sait toujours pas si ces machines feront leurs débuts avec une puce M1X ou un M2, mais dans tous les cas, tous les signes indiquent une augmentation importante du nombre de cœurs CPU et GPU. Voici également une mise à niveau de la quantité maximale de RAM, qui actuellement pour le Mac mini et toutes les machines M1 ne sélève quà 16 Go. Les rumeurs suggèrent une augmentation à 32 Go ou même à 64 Go selon à qui vous demandez.

Curieusement, cependant, ces schémas ne montrent pas quil y a une sorte de lecteur de carte SD sur le nouveau Mac mini, malgré le fait que toutes les rumeurs actuelles pointent vers les MacBook Pro 14" et 16" entrants, dont un - vous pouvez lire notre fonction de collecte de rumeurs pour tous les détails qui lentourent.