(Pocket-lint) - Le MacBook Air fait lobjet dune refonte attendue depuis longtemps, et largent et le gris sidéral ne seront pas les deux seules options de couleur, semble-t-il cette fois-ci.

Selon le rapport de lanalyste souvent réputé Ming-Chi Kuo, Apple prévoit de sortir un MacBook Air entièrement repensé au début de lannée prochaine dans une variété de choix de couleurs similaires à la façon dont liMac en silicium dApple a été lancé plus tôt cette année dans sept teintes différentes.

Il nest pas clair à ce stade si le prochain MacBook Air comportera ou non des lunettes blanches pour correspondre aux iMac mis à jour, mais Apple YouTuber Max Tech pense certainement que ce sera certainement le cas.

Le rapport Kuo daujourdhui corrobore davantage les rumeurs passées indiquant que les nouveaux MacBook Air sinspireront des séries iPad Pro et iPhone 12, imitant leur conception de châssis entièrement plat et supprimant toute indication de courbure autour du couvercle supérieur et du ventre des machines. .

La note de Kuo ne fait pas mention de la Touch Bar, mais toutes les indications montrent quApple envisage de labandonner complètement lors de la sortie de son prochain MacBook Pro et de ne pas étendre son inclusion à la gamme Air comme les rumeurs de nombreuses années lauraient suggéré.

Si la sortie récente de claviers Apple sans fil mis à jour offre un indice, cest que lentreprise voit lavenir du clavier Mac assez standard par rapport à ce quil a toujours été, sauf cette fois avec linclusion à temps plein dun lecteur Touch ID.

Pour en savoir plus sur tous les détails et rumeurs que nous avons entendus concernant les prochains modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces, cliquez ici pour voir notre résumé.

