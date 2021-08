Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple annoncera probablement une nouvelle série diPhone cet automne , comme dhabitude, mais selon de nouveaux documents déposés dans la base de données de la Commission économique eurasienne (via MacRumours ), il pourrait également dévoiler un certain nombre dautres nouveaux produits matériels en septembre et octobre.

Les annonces concernent les nouveaux modèles Mac et Apple Watch, dont aucun na été annoncé. Il semble y avoir six nouveaux "identifiants" Apple Watch (A2473, A2474, A2475, A2476, A2477 et A2478), qui appartiennent probablement tous à la prochaine Apple Watch Series 7 qui arrivera sous watchOS 8 . Les dernières rumeurs suggèrent que la montre de cette année sera repensée, avec des lunettes plus fines, une technologie daffichage mise à jour, une puce S7 plus petite et davantage de capacités de santé.

La base de données ECC répertoriait également les A2442 et A2485, deux nouveaux Mac, peut-être même les modèles rumeurs de MacBook Pro 14 et 16 pouces . Ceux-ci devraient comporter une puce de silicium Apple mise à jour (le M1X ou M2), ainsi quun nouveau design qui abandonne la Touch Bar. Ils peuvent même contenir plus de ports, tels quun emplacement pour carte SD, un port HDMI et des ports Thunderbolt 4. Ils pourraient également rajouter la technologie MagSafe pour le chargement et être livrés avec des écrans mini-LED.

Les dossiers incluent également de nouveaux modèles diPhone. Gardez à lesprit quApple doit publier tous les produits dotés doutils de cryptage ou de cryptographie avec la Commission économique eurasienne, nous pensons donc que cest pourquoi ces listes font surface avant toute annonce ou vitrine matérielle dautomne.

Nous soupçonnons que de nouveaux modèles ‌iPhone 13‌ et lApple Watch Series 7 feront leurs débuts en septembre, mais les modèles MacBook Pro pourraient arriver lors dun événement en octobre.