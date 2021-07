Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a commencé à livrer son iMac M1 en mai et cest un grand pas dans la bonne direction. Cependant, certains se demandaient pourquoi la firme de Cupertino avait opté uniquement pour un modèle 24 pouces . Quen est-il de ceux qui recherchent un remplaçant à liMac Intel 27 pouces ?

Eh bien, une alternative / un remplacement pour cela pourrait également être sur les cartes, avec au moins un expert de lindustrie suggérant même quil pourrait voir une augmentation de la taille de lécran et un nouveau traitement Apple Silicon.

Mark Gurman de Bloomberg, qui est réputé pour ses connaissances approfondies sur Apple , est catégorique sur le fait quun Apple Silicon iMac à écran plus grand sera annoncé le plus tôt possible : « Je crois toujours quun ‌iMac‌ plus grand et redessiné pour remplacer les modèles Intel 27 pouces est en route", a-t-il écrit pour sa newsletter Power On.

"Apple augmentant la taille de lécran du plus petit modèle de 21,5 pouces à 24 pouces semble indiquer que le modèle 27 pouces pourrait également voir sa taille augmenter."

Il pense également que le nouveau modèle sera livré avec un processeur amélioré - soit un M1X, soit même un M2X : "Je ne pense pas, cependant, quApple lancera le plus grand modèle avec la même puce M1 que dans le plus petit modèle. Il est probable sera un M1X, la version plus costaud du M1‌ actuel, ou un M2X."

Nous devons à coup sûr une mise à niveau de liMac 27 pouces, avec la dernière génération sortie en août 2020. Espérons quApple na pas simplement décidé que 24 pouces est une solution unique.