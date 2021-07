Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple supprimera la Touch Bar du prochain MacBook Pro plus tard cette année, selon les analystes du secteur.

Des rumeurs ont suggéré à plusieurs reprises que la barre interactive, qui a été introduite pour la première fois en 2016 et conçue pour remplacer les touches F du clavier, devrait être supprimée pour la gamme MacBook Pro 2021 . Désormais, les analystes de Display Supply Chain Consultants (DSCC) ont confirmé ces suggestions.

Dans un nouveau rapport , DSCC souligne que la Touch Bar est actuellement le troisième plus grand utilisateur décrans OLED, ses sources indiquant quApple "annulera la Touch Bar" dans un prochain MacBook Pro.

"Les Touch Bars continuent dêtre lapplication n°3 avec une part dunités de 18% et une part de revenus de 1,2% au premier trimestre 21", indique le rapport.

"Nous nous attendons à ce que les barres tactiles soient dépassées par les tablettes lorsque Apple commencera à adopter liPad AMOLED 10,9". De plus, nos sources suggèrent quApple pourrait annuler la barre tactile à lavenir. "

Comme nous le disons, cet indice ne vient pas de nulle part - un rapport de Bloomberg et du pronostiqueur fiable de lindustrie Ming-Chi Kuo a suggéré dès janvier que la Touch Bar serait abandonnée dans un retour aux touches physiques.

Bien sûr, il est également important de souligner quil sagit toujours dinformations non confirmées - et nous ne le saurons pas avant quApple ne publie la prochaine génération dappareils MacBook Pro plus tard cette année.

Cela pourrait être dès septembre, bien que la société répartissant souvent ses événements entre les troisième et quatrième trimestres, il est plus probable que ce soit fin octobre ou novembre. Les MacBook Pro M1 et MacBook Air M1 de lannée dernière, par exemple, ont tous deux été dévoilés en novembre 2020.

Donc, en bref, nous avons encore du temps à attendre avant de connaître le sort de la Touch Bar - même si les signes pointent dans une direction cohérente.

Dici à lannonce officielle, cependant, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de toutes les rumeurs et chuchotements.

Meilleures offres Amazon US Prime Day 2021: certaines offres sont toujours en vigueur Par Maggie Tillman · 8 Juillet 2021