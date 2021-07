Fonctionnalités manquantes de macOS Monterey : que manque-t-il à la version bêta publique et aux Mac Intel ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a publié la version bêta publique de macOS Monterey et elle est donc disponible pour tout le monde à tester à condition que votre Mac réponde à la configuration système requise pour macOS 12 .

Les recommandations bêta habituelles sappliquent - ne linstallez pas sur un appareil dont vous avez besoin tous les jours ou sur lequel vous comptez. Voici comment linstaller si vous êtes un jeu.

Mais il manque une fonctionnalité clé dans la version bêta publique et cest le contrôle universel , la possibilité dutiliser le trackpad ou la souris dun Mac sur dautres écrans Mac et iPad également. Nous en avons vu une démonstration lors de la keynote des développeurs dApple (à la WWDC 2021 ) le mois dernier et elle utilise des éléments des autres technologies dApple qui permettent à vos appareils de fonctionner ensemble comme Continuity et Handoff .

Il est également similaire à Sidecar , la technologie qui vous permet dutiliser votre iPad comme deuxième écran pour votre Mac.

Les développeurs nont pas non plus eu accès à Universal Control dans les versions bêta quils ont eues, mais cela arrivera vraisemblablement pour être testé dans les prochains mois avant une sortie plus tard dans lannée.

Ce dont Apple na pas vraiment parlé, cest que macOS Monterey offrira aux utilisateurs dApple Silicon - ceux avec Apple M1 plutôt que les Mac à processeur Intel - quelques fonctionnalités supplémentaires.

Bien quil y ait une raison claire dessayer de vendre aux propriétaires de Mac de nouveaux modèles basés sur M1, Apple nen a peut-être pas trop parlé car nous sommes amenés à croire que certains nouveaux Mac avec processeurs Intel sont toujours en route, potentiellement plus élevés. -mettre fin aux iMac et Mac Pro avec processeurs Xeon. Et il ne voudra pas que ces Mac - qui coûtent plusieurs milliers de dollars - semblent obsolètes à leur sortie.

Voici toutes les fonctionnalités quApple répertorie sur ses pages daperçu macOS Monterey comme ne fonctionnant pas sur les Mac à processeur Intel exécutant macOS Monterey. Certaines dentre elles ont plus de sens que dautres - pourquoi les fonctionnalités de Maps ne seraient-elles pas possibles sur Intel, par exemple ? Mais beaucoup dentre eux utilisent clairement le processeur neuronal du M1.

Inspiré du mode Portrait sur iPhone et alimenté par la puce M1, ce nouvel effet vidéo met laccent sur vous, et non sur ce qui se trouve derrière vous.

Votre Mac vous permet désormais dinteragir avec du texte dans nimporte quelle image. Cliquez sur une adresse et elle souvre dans Maps. Appelez, envoyez un message ou enregistrez nimporte quel numéro de téléphone que vous voyez. Vous pouvez copier et coller comme vous le feriez avec nimporte quel autre texte. Et les détails personnels et les informations des images ne quittent jamais votre appareil.

Explorez les villes avec des détails sans précédent pour les routes, les quartiers, les arbres, les bâtiments et plus encore. Visitez des sites 3D étonnants comme le Golden Gate Bridge sur les cartes en mode jour et en mode sombre.

Découvrez la beauté naturelle de la Terre avec un globe terrestre riche et interactif. Explorez de nouveaux détails améliorés pour les chaînes de montagnes, les déserts, les forêts tropicales, les océans et plus encore.

La dictée au clavier saméliore au fur et à mesure que vous utilisez votre appareil et se personnalise au fil du temps. La dictée sur lappareil aide à protéger votre vie privée en effectuant tous les traitements complètement hors ligne. La dictée dans la recherche utilise la dictée sur serveur.

Avec la dictée sur lappareil, vous pouvez dicter du texte de nimporte quelle longueur sans délai (auparavant limité à 60 secondes).

Les dernières voix neuronales de synthèse vocale sont désormais disponibles dans davantage de langues : suédois (Suède), danois (Danemark), norvégien (Norvège) et finnois (Finlande).

